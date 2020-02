Cocca: "Si el equipo no funciona, la responsabilidad es mía"

El entrenador de Rosario Central Diego Cocca habló en la previa del partido que el domingo jugará el equipo canalla ante Arsenal desde las 19.40 con público, en el que será el último partido de local de la Superliga.

El técnico hizo autocrítica tras la derrota ante Defensa y Justicia, anticipó que volverá al 4-3-3 que le dio “buenos resultados” y dijo que aún no definió el equipo. Valoró que se levante la sanción y los hinchas estén presentes el domingo.

"Me pone bien por Central que haya público el domingo, como cuerpo técnico y jugadores es muy importante, la gente nos contagia y eso se nota, el equipo tiene un plus de local y lo está demostrando, hay que tomar conciencia y tener cuidado", estimó en conferencia de prensa en Arroyo Seco.

Respecto a la dura derrota del lunes pasado por 3 a 0 ante Defensa y Justicia, analizó: "Tenemos que tomar decisiones para buscar un mejor funcionamiento para todos. Si el equipo no funciona bien la responsabilidad no es de los jugadores, es mía. Está en mi encontrar los jugadores que me pueden dar ese funcionamiento, esperemos que el domingo se dé".

>> Leer más: Levantaron la sanción y Central jugará con público

Ya pensando en el rival del domingo, señaló: "Arsenal es un equipo que juega bien, conozco al técnico y les tenemos respeto, nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas de local como lo venimos haciendo y seguir mejorando. Hemos encontrado y decidido volver al 4-3-3 entre jugadores y cuerpo técnico", dijo sobre una estrategia que le dio “buenos resultados”.

"Ese planteo funcionó y si bien queremos un equipo flexible que dependiendo del partido podamos modificar el sistema, estoy convencido de que así vamos a poder hacer un mejor partido", agregó.

Cocca además comentó cómo se desarrollaron esas modificaciones en las prácticas: "El cambio muchas veces es bueno, hay que saber cuándo y que tenga un objetivo y una lógica, se lo manifesté a los jugadores en la semana, lo entendieron bien y se vio una mejoría en los entrenamientos. Estoy convencido de poner dos volantes y un delantero".

Por último dijo que todavía no definió el equipo. “Martínez está mejorando mucho como todos, le dimos rodaje en amistosos para que vea el fútbol argentino y se adapte. Marinelli también se encuentra bien y lo probamos. Gamba también puede ser una opción. Pelearán el puesto".