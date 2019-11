Cocca opinó sobre el Kily González... y la reserva

¿Cómo es tu relación con el Kily?

Al Kily le fui muy claro, le dije que no me iba a involucrar mucho en la reserva, pese a que mi ayudante de campo tiene diálogo todos los días, pero conozco a todos los chicos. Constantemente vienen sparrings y los entrenamos para que nos hagan los movimientos del rival. Trabajar con jóvenes me genera muchas expectativas, pero no es el momento. Ojalá pueda estar en el momento en que estos jóvenes estén listos y que el contexto esté preparado.

¿Cómo coordinan entonces para que el Kily tenga o trabaje con los chicos antes de los partidos?

Al Kily le dije que para mí si la reserva juega un viernes es malísimo. Porque el jueves es un día importante para nuestro trabajo, sobre todo si jugamos un domingo. Y ese día debería mandarles los pibes, pero la realidad es que los necesito. Más aún cuando tengo una duda o veo que alguno está con una molestia. O puede pasar que si juego el viernes y el jueves se me cae un titular entonces debería recurrir a un chico que ese día debería jugar en reserva. El tema es muy complicado y por eso le pedí entendimiento. Mientras tanto, tratamos de que los juveniles se sumen al plantel de reserva lo más rápido posible. Eso sí, queremos que compitan y sumen minutos.