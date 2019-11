Cocca afirmó que "si vuelve Ruben, bienvenido sea"

Hay chances de que Ruben vuelva. ¿Qué sabés?

Lo que tengo en claro es que tiene que decidir el club brasileño. Si le toca volver, bienvenido sea, porque es un referente del club. Hablaré con él, veré qué ganas tiene y qué piensa.

¿Te viene bien un delantero de esas características?

Es un jugador que tiene jerarquía y siempre viene bien un jugador así. Pero sobre todo es un jugador al que la gente quiere mucho, que está identificado con el club.

¿Pensás ya en el futuro, en el rearmado del equipo?

Por los tiempos no es muy loco pensar en el futuro porque esto ya termina, pero hoy Central vive el día a día. Tenemos que pensar todos así y hacer lo que sea necesario para salir de esta situación del descenso, estabilizar al equipo y el día de mañana ver desde lo económico de no tener problemas. Todo eso es un proceso del que no me tienen que preguntar a mí, sino a los dirigentes.

¿Vas a apuntar a algunos jugadores como intransferibles para que no te desarmen el equipo?

¿Y por qué me van a desarmar el equipo?

Porque por la situación económica puede pasar algo similar a lo de Lovera.

Esperemos que no.

Sos consciente de que el club va a necesitar vender.

A mí me dijeron que si vendían a Lovera no íbamos a tener problemas económicos.

Pero hasta diciembre.

No me dijeron hasta cuándo.

¿Y entonces?

Yo tengo contrato hasta junio y quiero seguir creciendo. Ya hoy tenemos un plantel corto, imaginate si algunos más se van. Repito, hay que hacer un esfuerzo por Central porque hoy Central necesita de todos. Yo hice lo que tenía que hacer, hablé con Molina y Barbieri y los dos se quieren quedar, pero ya no depende de mí.

Será clave decodificar tus sensaciones y tu cara cuando la dirigencia te diga que va a ser necesario vender.

Pero no es mi problema. Si yo te digo “te voy a sacar estos dos, pero tengo estos dos” bueno, lo vemos, pero si me los sacás y no traés a nadie, qué hacemos, ¿juego yo? Si sucede eso empezamos a reducir el plantel y si se me lesiona alguien, quién juega. No queremos empezar a poner los pibes, apurarlos y quemarlos. No queremos volver atrás.