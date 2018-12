Charla con Domínguez y contacto con Cocca por el nuevo DT

La dirigencia de Newell's optó por manejarse lo más sigilosa posible para elegir al reemplazante de Omar De Felippe. Poco se supo de los movimientos que está realizando la directiva. Hasta ayer las gestiones no atravesaban la frontera de los sondeos. El miércoles hubo una reunión en un hotel de Rosario con Pablo Lavallén, quien dejó una gran impresión a la hora de mostrar su conocimiento sobre la realidad futbolística rojinegra. Y el jueves fue el turno de Eduardo Domínguez, uno de los entrenadores que más encaja con la preferencia de la dirigencia. El ex entrenador de Colón se encontró con Sebastián Peratta, director deportivo de Newell's, y en ese encuentro reforzó lo que se piensa de él. Que es uno de los técnicos más capacitados del fútbol argentino. También seduce que en el cuerpo técnico están Iván Borghello, ex jugador de Newell's, y el preparador físico es Pablo Santella, el hijo de Julio, el PF del Boca multicampeón en la etapa de Carlos Bianchi.

La presencia del Memo como uno de los ayudantes de Domínguez contribuirá en la tarea de apuntalar la ligazón entre el cuerpo técnico de Domínguez con Newell's. La del jueves fue una charla preliminar entre las partes y habrá más capítulos en los que se sentarán a hablar los dirigentes.

Otro punto a favor en caso de abrirse una negociación es que a Domínguez lo representa Juan Berros, uno de los intermediarios con mejor reputación en el ambiente futbolístico.

La directiva leprosa también tiene en agenda viajar la semana que viene a Buenos Aires para reunirse con Christian Bragarnik, el nuevo dueño del fútbol argentino. No es una exageración llamarlo con ese mote. Es que en la actualidad Bragarnik maneja a más de 15 entrenadores y representa a más de 100 futbolistas. En ese encuentro, obviamente, se hablará de las posibilidades que tiene de dirigir Newell's uno de los técnicos top que pertenece al staff Bragarnik. El que encabeza la lista es Sebastián Beccacece, quien hoy está contractualmente vinculado a Defensa y Justicia y todo indica que seguirá en el Halcón hasta junio de 2019. Pero los directivos de Newell's no sólo manejan la posibilidad de Beccacece. También tienen en carpeta a Diego Cocca, otro de los técnicos vedette de Bragarnik. El ex conductor de Racing, equipo con el que se consagró campeón en 2014, cuenta con aceptación en el seno de la comisión directiva. Tiene un perfil que gusta de acuerdo a las averiguaciones que realizaron en Newell's por la manera en que trabaja y en la que funcionan sus equipos.

No obstante, tanto Eduardo Domínguez y Diego Cocca, un poco más atrás se ubica Pablo Lavallén, integran una lista de candidatos que Newell's tiene apuntados para hacerse cargo del equipo a partir de 2019.