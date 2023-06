Cuánto tiene que pagar Central para levantar las inhibiciones y salir al mercado

El tema está planteado con semejante claridad que no hay resquicios para la doble lectura: Central tiene que pagar sí o sí a los clubes que llevaron esos reclamos a la Fifa, de lo contrario no estará habilitado para comprar ni vender. Podría pensarse que todo se solucionaría con una venta, que ingrese una buena suma de dinero y con eso hacerles frente a las deudas, pero un detalle, que no es no menor por cierto, es que hasta que las inhibiciones no sean levantadas Central tampoco podrá concretar una transferencia . Así de complejo es todo.

Entonces, ¿qué tipo de trabajo se está llevando a cabo desde el club? Lo que se está haciendo es armar una ingeniería económico-financiera que le permita a la institución hacer efectivo el pago de esas deudas, pero sin que la economía auriazul entre en un proceso de descompensación mayor al que ya tiene.

Lo que no puede hacer Central hoy es cancelar la deuda con algunos de esos clubes y dejar a otros de lado, porque todos esos casos, se insiste, tienen sentencia Fifa. Es decir, el compromiso es con todos por igual. De allí el armado de esa estrategia económica sobre la que se viene trabajando desde hace un tiempo y que no estaría demasiado lejos de concretarse.

Una vez que ello suceda, desde Central seguramente informarán oficialmente qué trabajo se hizo, los montos del pago y todo lo que rodee al levantamiento de esas inhibiciones.

Por lo pronto, hoy es mucho el hermetismo que hay puertas hacia adentro, sobre todo “porque los pasos que hay que dar tiene que ser correctos, para no tener ningún tipo de problemas”, según apuntó otra de las fuentes consultadas.

Zabala.jpg Diego Zabala llegó a Central cuando el técnico era Diego Cocca. De Arroyito se fue como libre a Uruguay.

Mientras esos pagos no se efectúen no habrá solución, pero puertas hacia adentro también se habla mucho sobre que la comisión directiva canalla podrá cumplir con todos esos compromisos y sacarle al club un gran peso de encima. De allí ese tono enfático, respecto a que “Central no va a tener inconvenientes para afrontar el próximo mercado de pases”.

Si esa postura no estuviera tan clara, desde el cuerpo técnico, la secretaría técnica y la comisión directiva no estarían buscando ya los nombres para incorporar en el próximo mercado de pases. Nadie imagina un Central que no pueda complacer los deseos y las necesidades de Russo de cara al armado del próximo equipo. El entrenador ya tiene muy en claro los puestos en los que pretende reforzar el equipo y por eso las charlas con algunos futbolistas ya comenzaron, más allá de que sus nombres aún no hayan trascendido.

GambaMB.jpg Lucas Gamba jugó varios años en Central, donde se ganó el cariño de los hinchas. Marcelo Bustamante / La Capital

Pero para que Central pueda manejarse con absoluta libertad en el próximo mercado de pases será necesario que cumpla con sus obligaciones de pago por todos esos casos que tuvieron el paso previo de reclamo hacia el club y que ante la falta de pago fueron remitidas directamente a la Fifa. Hay casi 1,4 millón de dólares que los canallas deberán poner sobre la mesa para poder salir a comprar o vender.

Las inhibiciones

Uno de esos casos corresponde a Zabala, quien llegó proveniente de Unión cuando Diego Cocca era el técnico canalla. Central compró el 80 por ciento del pase del uruguayo, el 50 que correspondía al tatengue y el 30 restante a Racing de Montevideo. Pero la efectivización de este segundo pago nunca se llevó a cabo, por eso el reclamo del club uruguayo. A principio de febrero de 2022 desde Central anunciaron la rescisión de contrato “de mutuo acuerdo” y el volante se fue a Nacional de Montevideo.

Con Gamba sucedió algo similar. El delantero estaba jugando en Huracán y Central negoció con el globo, pero en el medio había una deuda de Huracán con Olimpia de Paraguay por la sesión a préstamo del defensor paraguayo Raúl Salcedo, lo que hizo que la negociación se tornara más compleja de lo habitual. Central afrontó ese compromiso de pago, que finalmente no se llevó a cabo. En junio de 2022 el jugador se fue libre de Central, después de negarse a renovar el contrato.

CoveaMB.jpg El venezolano Michael Covea arribó a Arroyito cuando el equipo era dirigido por el Kily González. Marcelo Bustamante / La Capital

Covea fue otro de los futbolistas que llegó como refuerzo, ya en la etapa en la que al mando del equipo estaba el Kily González. Lo hizo a préstamo, con opción de compra, pero finalmente el jugador se terminó yendo libre de Arroyito. Deportivo Táchira nunca recibió el dinero acordado en su momento y por eso recurrió a la Fifa.

Es un poco más compleja la deuda con Envigado por el pase de Duván Vergara, quien al poco tiempo regresó a Colombia. En realidad, en marzo de 2020 fue Central el que acudió al TAS (Tribunal del Arbitraje Deportivo) para que desde allí le indicaran a quién debían pagarle, porque “cuando quisimos hacerle apareció un tercero reclamando un porcentaje”, indicaron desde el club en aquel momento. Cuando América de Cali decidió venderlo apareció un nuevo litigio entre los tres clubes, pero lo concreto es que Envigado, que fue el club que le había cedido el jugador a Central no había cobrado su parte y desde el club cafetero entendieron que el único camino que les quedaba era ir directamente a la Fifa.

Vergara.JPG Duván Vergara jugó muy poco en Arroyito. Regresó rápidamente al fútbol colombiano.

Detalles más, detalles menos, Central ya tuvo cuatro sentencias en contra de parte del ente mayor del fútbol mundial y con eso no hay vuelta atrás. En Arroyito están trabajando duramente en el tema y están convencidos que el problema se solucionará antes de la apertura del libro de pases, pero mientras eso no ocurra no podrá salir al mercado.

Otras deudas

Una de las deudas más importantes que tiene Central con otro club es la de Talleres, por el pase de Juan Cruz Komar. Frente al incumplimiento del primer pago se cayó el acuerdo y fue por eso que desde el club cordobés “trabaron embargo por el cobro de los derechos audiovisuales hasta no saldar la deuda por Komar”, indicaron.

Después, hay otros dos reclamos que están en la Justicia ordinaria. Uno es de Unión por el 50 por ciento de Damián Martínez, valuado en 500 mil dólares, y el restante de Independiente de Santo Tomé, quien reclama los derechos de formación de Mauricio Martínez.