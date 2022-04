Central: el Senior juega la final de la Liga Nacional de Clubes

Este sábado, desde las 15, en el Gigante de Arroyito , Rosario Central jugará la final de la Liga Nacional de Clubes Senior ante Douglas Haig de Pergamino. La entrada es libre y solo hay que llevar un alimento no perecedero para ver en acción a estos ex futbolistas canallas.

La Liga Nacional de Clubes Senior ya tiene algunos años de desarrollo . En 2021 la primera división jugó con 20 clubes divididos en 4 regiones. En la Región Norte estuvieron Chaco For Ever, Huracán de Corrientes, Central Córdoba de Santiago del Estero y San Martín de Tucumán. En la región AMBA Gimnasia (La Plata), Los Andes, Sarmiento de Junín, Comunicaciones y Douglas Haig. En la Región Sur lo hicieron Flandria, Platense, Banfield, Deportivo Morón y Huracán.

Central: la reserva sufrió su cuarta derrota al hilo y ya no podrá clasificarse

Mientras que Rosario Central participó en la Región Centro compartió zona con Unión, Colón, Juventud Unida de San Luis y Chacarita. El primer partido lo jugaron ante Unión en Santa Fe el 25 de setiembre del año pasado y los auriazules ganaron 3 a 0 con goles de Javier Muñoz Mustafá, Mauro Poy y Gerardo Ferrari.

La segunda fecha fue el 7 de noviembre de 2021 contra Juventud Unida de San Luis en la Ciudad Deportiva. Con un buen marco y muchas familias, los de Arroyito ganaron 4 a 2 con dos tantos de Germán Herrera, Mauro Poy y Mauro Marchano.

Luego, el 19 de diciembre de 2021, otra vez en el Pozo de la Ciudad Deportiva, Central ganó 3 a 0 a Chacarita con goles de Marchano, Mauro Poy y Lucas Correa.

Con estas tres victorias, los canallas quedaron se aseguraron el primer puesto en su zona y el partido ante Colón no se disputó. Además de Central, clasificaron a semifinales Huracán de Corrientes, Flandria y Douglas Haig de Pergamino.

El pasado 23 de abril. Central sacó su boleto a la final al derrotar 4 a 1 a Huracán de Corrientes con dos festejos del Chaqueño Herrera y dos de Marchano. Mientras que en la otra semifinal Douglas Haig venció a Flandria en la definición por penales.

Los 35 futbolistas que integran el plantel de Central son: Laureano Tombolini, Damián Ledesma, Gustavo Marcelo Suárez, Paulo Ferrari, Roberto “Chiquito” González, Marcelo Maidana, Mauro Poy, Diego Acoglanis, Mauro Marchano, Sebastián Flores Coronel, Gerardo Ferrari, Roberto Lacerre, Germán Rivarola, Leandro Porta, Leonardo Talamonti, Germán Leonforte, Germán Herrera, Gabriel Loeschbor, César Delgado, Leandro Suescún, Mauricio Daniel Muñoz, Javier Cámpora, Lucas Correa, Daniel Quinteros, Fernando Sosa, Javier Muñoz Mustafá, Leonardo Borzani, Diego Junco, Hernán Tavella, Maximiliano Palma, Mario Paglialunga, Diego Chitzoff, Sebastián Matías González y Gabriel Bosch.

El entrenador es Daniel Quinteros quien expresó “Estamos muy contentos de haber llegado a esta final. La entrada es gratuita. Pueden venir los socios y no socios quienes van a poder ingresar por la puerta 6 y solo se les pide un alimento no perecedero para llevar a los comedores canallas. Es una buena oportunidad para que la gente disfrute una linda fiesta y ver a ex jugadores. Quiero agradecer a Guillermo Hanono quien nos dio la chance de jugar de jugar esta final en el Gigante”.