Luis Leal tendrá dos semanas de recuperación por una distensión muscular en el bíceps femoral izquierdo y Omar De Felippe deberá buscarle un reemplazante. No es una novedad para el entrenador encontrarle un sustituto. Le pasó en el semestre pasado y, más recientemente, en los partidos por la Copa Santa Fe. Cuenta con pocas opciones y el que aparece en primer plano es el juvenil Lisandro Cabrera, con presencia en los últimos partidos ingresando desde el banco. Por detrás se encuentra Alfio Oviedo, relegado últimamente del equipo principal porque todavía le falta adaptación al fútbol argentino, según la apreciación del director técnico.

Leal no está atravesando un buen momento. El hecho de no cumplir completa la pretemporada por el esguince de tobillo izquierdo lo condicionó físicamente en este inicio de la Superliga. No respondió como acostumbraba. La distensión muscular que sufrió ahora contra Lanús lo deja afuera de los dos próximos encuentros de la Superliga, ante Estudiantes en la cancha de Quilmes, donde el pincha hará de local, y Colón en Santa Fe. Y hasta pone en duda que llegue para los cuartos de final de la Copa Argentina si es que finalmente se programa para el fin de semana del 13 y 14 de octubre.

A partir de ese momento, la Pantera hará kinesiología y fisiatría. Y después se verá cuándo puede empezar a salir al campo de juego para cumplir con una rutina más exigente.

Leal es una baja sensible para Newell's por lo que representa su figura, no tanto por su presente, y además porque es incierto en qué medida puede rendir el reemplazante. Es que Cabrera es una promesa a explotar. Y Oviedo trae pergaminos de goleador del fútbol paraguayo, con todo aún por demostrar.

Ambos son las alternativas que tiene a mano De Felippe, siendo el juvenil el que más cerca se encuentra de ser titular.

Para la definición del delantero, no es considerado Alexis Rodríguez. El Mellizo fue elegido cuando faltó el portugués por una fibrosis en el bíceps femoral izquierdo contra Independiente en el torneo pasado. Pero hoy no se encuentra en los planes del DT. Nunca fue concentrado con el plantel de primera. El lunes fue suplente e ingresó en un partido que un conjunto alternativo disputó contra el club San Jorge.

Desde la asunción de De Felippe, Leal se perdió por una fibrosis ese partido contra el rojo en el Coloso, la visita a Boca en la Bombonera y el cruce ante Paranaense en Curitiba por la Copa Sudamericana. En estos dos últimos enfrentamientos entró en su lugar Daniel Opazo, cedido a préstamo a San Martín de San Juan.

El portugués volvió a lesionarse en el amistoso de la pretemporada contra Liverpool de Montevideo. Tuvo un esguince de tobillo izquierdo. De Felippe ubicó entonces de único punta a Cabrera para visitar a Unión por Copa Santa Fe. El estreno del chaqueño fue con un gol y De Felippe volvió a ponerlo en la revancha frente al tatengue.

Con la llegada de Oviedo al club y la recuperación de Leal, perdió terreno Cabrera. No fue citado para el cruce ante Defensores Unidos de Villa Ramallo por la Copa Argentina ni tampoco a los tres primeros encuentros de la Superliga.

De Felippe entendió que a Oviedo le faltaba para adaptarse al fútbol argentino, lo bajó de la primera y Cabrera volvió a aparecer. Fue suplente y entró en la segunda etapa ante Atlético Tucumán en el Coloso, siendo éste su debut oficial. Desde ese momento, siempre fue al banco. Ingresó en el segundo tiempo ante el Decano por la Copa Argentina y Belgrano y Lanús por la Superliga, en estos dos enfrentamientos reemplazando justamente a Leal.

Cabrera, de 20 años, acostumbra a ser el principal relevo de De Felippe en el ataque. Es la mejor señal de que le saca ventaja a Oviedo, quien jugó algunos minutos ante Defensores Unidos de Villa Ramallo por la Copa Argentina y las tres primeras fechas de la Superliga. A partir de allí, el paraguayo, de 22 años, fue marginado de la primera y se negó a lograr ritmo en la reserva, como le sugirió De Felippe. El lunes anotó un gol en el amistoso ante San Jorge.

El atacante de Newell's con mayor experiencia no se encuentra hasta el momento en los planes del entrenador: Francisco Fydriszewski. El delantero, de 25 años, recién volvió a jugar tras la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco interno que sufrió en enero pasado en el fútbol español. El sábado estuvo en la reserva y le dio la victoria a Newell's con un golazo. Cabrera se incorporó a Newell's a comienzos de año, proveniente de Boca, club en el que no tenía cabida en reserva. De a poco sumó minutos y el sábado es el favorito para entrar desde el inicio.





De Felippe empieza a perfilar el 11

Newell's cumplirá esta mañana en Bella Vista el tercer día de entrenamiento, en la previa del encuentro con Estudiantes. La semana de trabajo comenzó el lunes con un amistoso que disputaron los que no fueron titulares ante Lanús frente al club San Jorge. Una de las novedades fue que jugó unos minutos Brian Sarmiento. La formación: Ibáñez; Leyenderker, Paredes, Pardo y Ferroni; Torres, Maxi Ribero, Braian Rivero y Fértoli; Lisandro Cabrera y Oviedo. Ingresaron: Sarmiento, Lisandro Alzugaray, Alexis Rodríguez y Zé Turbo. Fue victoria 2 a 0, con goles de Alzugaray y Oviedo. Por otra parte, De Felippe comenzará a darle forma al equipo para visitar el sábado a Estudiantes y deberá reemplazar a Leal (ver aparte). Podría ingresar Lisandro Cabrera. Y no se descarta otro retoque nominal.