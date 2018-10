Bernardello: "Sabemos lo que significa el clásico"

Hernán Bernardello no tiró la pelota afuera. Si bien habló ayer al mediodía en Bella Vista, cuando aún no estaba definido el rival de cuartos de la Copa Argentina, el capitán leproso igualmente adelantó que jugar el clásico rosarino será especial "por la repercusión de ese partido para la ciudad". Y así será, ya que anoche Central se impuso en la llave a Almagro y se consumará el derby rosarino por el certamen federal. "Queremos jugar los tres partidos de la Copa", enfatizó el Cabezón.

El cinco rojinegro, al ser consultado en la previa por el cotejo que anoche protagonizaron Almagro y Central, que definió el rival de Newell's en los cuartos de final de la Copa Argentina (será Central), afirmó que: "Nosotros tenemos puesta una meta que son los tres partidos que nos quedan de la Copa Argentina. Sea cual sea el rival queremos pasar de fase. Si bien es cierto la importancia y la repercusión que tiene en esta ciudad un clásico, hay que tomarlo de la mejor manera. Tenemos muchas ganas de jugar contra quien sea. Queremos seguir adelante en este torneo", destacó Bernardello.

Tras un fin de semana en el que Newell's no tuvo actividad oficial, ya que fue suspendido el encuentro contra Estudiantes de La Plata por cuestiones climáticas que en la previa afectaron al estadio de Quilmes, pero que a la hora del partido la cancha estaba en óptimas condiciones, el mediocampista expresó que tenían "muchas ganas de jugar ese partido", ya que llegaban "con un envión anímico importante, pero uno tiene que acatar lo que viene de arriba, aunque no guste y todavía hay algunas irregularidades. No queda otra que mirar para adelante".

Mientras que de cara al cotejo del lunes ante Colón por la octava fecha de la Superliga, Bernardello aseguró que el equipo "está trabajando bien y con un clima interno muy bueno". Y añadió: "Seguimos mejorando, corrigiendo errores y pensando en este partido. Colón tiene un gran equipo, tiene muchos jugadores importantes, tiene recambio, están jugando también copa (Sudamericana, hoy enfrenta a Junior en el Cementerio de los Elefantes buscando revertir la desventaja de un gol del partido de ida) y acorde al equipo que pongan intentaremos lastimarlos futbolísticamente, pero siempre pensando en que lo más importante somos nosotros y en que podemos conseguir un triunfo, que es lo que queremos y lo que necesitamos de visitante".

El volante también habló sobre su rendimiento individual, asegurando que en lo personal se siente "cada vez mejor". Y en cuanto al equipo dijo que "el funcionamiento fue de menor a mayor. Llegó gente nueva y si bien es cierto que hay muchos chicos que se quedaron, no es fácil para los que les toca venir. La formación es día tras día y creo que el equipo fue mejorando jornada tras jornada. Eso hace que los puntos individuales también crezcan".

Por último, el Cabezón expresó: "Es cierto que hace mucho que no se gana de visitante, pero somos conscientes de que ese es el punto a mejorar. Con Belgrano las sensaciones fueron buenas, estuvimos cerca del triunfo y esa es la idea. Los rivales de local te salen a jugar más fuertes y hay que intentar contrarrestar eso sabiendo que podemos lastimarlos. Lo mostrado contra Belgrano (0 a 0) es la idea que intentamos plasmar de visitante".





Dos puestos para definir

Los rojinegros continuaron con la larga preparación con vistas al choque del lunes ante Colón mientras Omar De Felippe busca la mejor formación para poner en Santa Fe (se jugará sin visitantes ya que el sabalero no aceptó recibir leprosos). Una de las dudas ante Estudiantes pasaba por el reemplazante de Leal, que sigue estando entre Cabrera y Oviedo. Y la otra incógnita residiría en la presencia de Figueroa o Formica.