Atentos a la doble novela paraguaya

Newell's realizó ayer intensas gestiones en Paraguay en pos de conseguir los servicios de dos jugadores guaraníes, que bien pueden ser catalogados como futbolistas que llegan, se ponen la camiseta y saltan a la cancha. Se trata del defensor Iván Piris y del delantero Alfio Oviedo, que hoy son el principal foco de interés de parte de los leprosos en el mercado de pases. Incluso continuó en Paraguay el vicepresidente rojinegro Cristian D'Amico manteniendo activas reuniones en pos de destrabar el arribo de estos jugadores. Y claro que también juega un rol vital el representante de ambos Pedro Aldave, que colabora para que sus players puedan lucir la camiseta leprosa en el prestigioso y competitivo fútbol argentino. Hoy o mañana serán días decisivos en cuanto a la resolución de la doble novela paraguaya, que por estas horas concita la atención de todo el mundo Newell's.

"Aún no hay novedades. La situación no está definida. No hubo avances", le confiaron anoche a Ovación fuentes confiables desde suelo guaraní, en referencia a la posible llegada de ambos jugadores a la entidad del Parque. "Igual hay optimismo en que en los próximos días tanto Oviedo como Piris puedan convertirse en refuerzos de Newell's. Pero hay que seguir negociando. Luchamos contra clubes que tienen presupuestos mayores", aseguraron desde Paraguay.

Hay que decir que Piris negocia su salida de Monterrey de México para poder arribar al Parque. Mientras que Oviedo podrá salir de Cerro Porteño si se consuma la llegada inminente de otro delantero al club azulgrana. La realidad es que Newell's cuenta con recursos acotados y está armando la ingeniería económica adecuada para lograr sumar a ambos futbolistas. Lo cierto es que la vidriera de la camiseta leprosa pesa muchísimo en la voluntad del defensor y el atacante para seguir su carrera en el fútbol argentino. Y el representante Pedro Aldave piensa en esta sintonía. Por ello hay expectativas en que la doble misión llegue a buen puerto.

Es un hecho que Newell's está sobrellevando un mercado de pases de mucho esfuerzo, dedicación e ingenio de parte de los dirigentes con el objetivo de armarle el plantel más competitivo posible a Omar De Felippe. Y esta misión no es sencilla para una comisión directiva que tiene un presupuesto acotadísimo y que toda decisión que toma debe implementarla respetando a rajatabla el cepo del salvataje financiero al que está abocado el club.

No es nueva esta acuciante situación económica para los rojinegros, pero lo que está claro es que desde el año pasado, tras lo que fueron las salidas de nombres fuertes como Maxi Rodríguez, Nacho Scocco y Mauro Formica, el juez Fabián Bellizia le sacó punta al lápiz y ahora no se puede realizar ningún gasto extraordinario en el rubro incorporaciones. Una situación que evidentemente condiciona a los dirigentes en la búsqueda de jugadores de jerarquía que puedan llegar para darle un salto de calidad al equipo.

Igualmente la dirigencia busca, mira, llama, negocia, gestiona y trata de hacer malabares con los recursos acotados que dispone. Hasta el momento en el presente libro de pases llegaron el defensor Leandro Grimi (33 años), el delantero José Correia (de 21 años, apodado Zé Turbo), el polifuncional Mariano Bíttolo (28) y Nahuel Cisneros, el mediocampista ofensivo de 20 años con pasado en Boca, que firmó por tres años (ya estaba entrenando en Bella Vista). Claro que la búsqueda continúa y hoy enfoca a Paraguay.

En tanto, De Felippe también puede considerar como refuerzos, a pesar de que ya estaban en el plantel a cuatro futbolistas experimentados, que le aportan soluciones dentro y fuera de la cancha. Son los casos del arquero Nelson Ibáñez (36 años), los volantes Víctor Figueroa (34) y Juan Ignacio Sills (31) y el delantero Luis Leal (31), todos mediante la renovación de sus respectivos contratos.

Por su parte, ayer no hubo novedades por el zaguero Guillermo Ortiz, aunque Colón estaría dispuesto a comprar el restante 50 por ciento del pase por 650 mil dólares para que el ex Newell's se quede en el sabalero.

En tanto, el delantero Mauricio Tevez irá a jugar a préstamo a Defensa y Justicia. Y, siempre dentro del terreno hipotético, la Lepra mira de reojo la situación del arquero Guillermo Sara en Boca, que en caso de no seguir en el xeneize hasta podría terminar recalando en el parque Independencia si antes no se materializan otras alternativas más jugosas desde lo económico.