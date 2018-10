Asoman el Gato y la Pantera

En la pizarra que maneja Omar De Felippe para recibir el sábado a Tigre las fichas de Formica y Leal aparecen adentro de la cancha. Claro, no están firmes, pero en la búsqueda de la recuperación y un triunfo, el técnico apostaría por los experimentados para jugar de arranque. El Gato seguro estará en mejores condiciones físicas y con lo que demostró en el segundo tiempo en la caída frente a Colón le alcanza para volver entre los once. La Pantera el sábado estará en el día 28 de recuperación de la lesión, tiempo más que suficiente para retomar su lugar como titular, sobre todo porque sus reemplazantes hoy no le hacen ni sombra.

Dos regresos que serían muy importantes para este Newell's necesitado de puntos, que debe hacerse fuerte de local. Dos futbolistas que tienen la espalda suficiente como para jugar ya y proyectarse para el clásico. El tema de quienes saldrían asoma sencillo con Figueroa y Cabrera. Sin embargo, no hay que descartar que De Felippe meta mano en lo táctico para dotar al equipo de una mayor presencia ofensiva y en ese caso uno de los dos jugadores podría continuar.

Para que esto suceda, el DT debería romper el doble 5 (obviamente el candidato a salir sería Sills) o bien prescindir otra vez de Fértoli, que anduvo flojo en el choque ante Colón. Mientras que la aparición de Joaquín Torres para dotar al equipo de mayor atrevimiento ofensivo con pelota al pie no tiene demasiada fuerza porque difícilmente salga del equipo Amoroso.

Todo esto lo empezará a resolver De Felippe desde hoy. Como también habrá que esperar si el DT no toca nada abajo, porque Mariano Bíttolo terminó la semana con un traumatismo, que en principio no le impediría estar. Igual, el pibe Ferroni ya está para jugar. ¿Tiene alguna chance? Podría ser, ya que Bíttolo podría adelantarse a la zona media como lo hace muchas veces durante los partidos.