Ardusso contra todos en el circuito del Juan Manuel Fangio

Todo fue a pedir del "dueño de casa". Facundo Ardusso tiene un caño bárbaro y ayer lo ratificó sobre el nuevo trazado rosarino. El piloto de Las Parejas (Fluence) dominó durante toda la jornada sin piedad. Aunque el plus fue que hizo una gran diferencia a la hora de encarar la superclasificación, donde los seis mejores autos salieron con todo al Fangio en búsqueda de la pole. Y el Flaco se la quedó sin discusiones tras cronometrar 1m 38s120, que le permitirá hoy a las 12 (TyC Sports) partir desde la mejor posición en la final del domingo. Lo hará delante de sus compañeros Leonel Pernía y Matías Milla, el Cruze de Agustín Canapino y el peligroso Toyota de Matías Rossi. "Ojalá pueda cerrar un gran domingo en esta pista, que últimamente me trata muy bien", apuntó el Flaco ilusionado en diálogo con Ovación.

"Estoy emocionado porque luego del choque en El Villicum el equipo trabajó muchísimo para poner el auto otra vez en pista. Todos aportaron lo mejor y realmente me dieron una máquina impresionante. Ayer (viernes) anduvimos bien y hoy (ayer) qué puedo decir tras esta gran performance", declaró Ardusso una vez que los motores se habían apagado en el renovado circuito local.

La soleada actividad sabatina marca que el parejense ganó el entrenamiento matutino y luego el vespertino, donde abrochó con clasificación con récord incluido para la categoría en el moderno Juan Manuel Fangio, que ahora luce unos impecables cuatro mil metros de extensión.

El excelente andar del bicampeón tuvo como laderos y firmes guerreros a sus compañeros de escudería, el líder Leonel Pernía y Matías Milla. El Tanito fue primer escolta a 431 milésimas y Milla a 714. Todo un lujo y envidia hacia el team Renault Sport, que ayer se quedó con los flashes, volviendo al dominio perdido en San Juan.

"Fue una jornada movida donde demostramos tener un gran potencial. Mañana (hoy) intentaremos tener un gran domingo. Las ganas de ganar están porque además de que este trazado es muy especial debido a que Rosario es prácticamente mi segunda casa, también porque podría reposicionarme en la lucha por el campeonato, más allá de estoy segundo por detrás del Tano (Pernía)", le afirmó Ardusso a este medio.

Por su parte, detrás del pelotón de los autos aurinegros se ubicaron el arrecifeño Agustín Canapino (Cruze), Matías Rossi y Julián Santero, los dos Toyota Corolla que son una seria amenaza para el Flaco, ya que hoy pueden dar el batacazo en el Fangio.

Completaron la grilla de 17 máquinas Manuel Urcera (New Civic), Facundo Chapur (C4), Bernardo Llaver (Cruze), Ricardo Risatti (New Civic), Marcelo Ciarrocchi (C4), Mariano Werner (Fiat Tipo), Juan A. Rosso (New Civic), Muñoz Marchessi (Fiat Tipo), el bermudense Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo), quien ayer fue 16ª porque el equipo no logra dar en la tecla con la puesta a punto, y Tomás Gagliardi Gené (Cruze).

Hoy a las 12 se largará la gran final del Súper TC2000 a 25 vueltas o un máximo de 50 minutos de duración. Y Ardusso luchará contra todos en pos de subirse al podio del Fangio una vez más, ya que en 2017 ganó en la final sabatina y fue 2º el domingo y el año pasado fue 3º.