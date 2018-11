El lamento de Newell's es entendible. No estuvo lejos de vencer a Defensa y Justicia y dejarlo sin invicto. Pero debió conformarse con el empate. La falta de puntería lo privó del triunfo. No es una novedad ese defecto. La Lepra es el cuarto equipo con más remates en la Superliga, según el sitio de estadísticas Data Factory. Esto que aparenta ser una virtud termina siendo un defecto. Los números así lo demuestran. Se ubica entre los tres peores en cuanto a efectividad en los disparos al arco.

Es evidente que el irregular funcionamiento de Newell's en el torneo no significa un obstáculo para que el equipo pruebe seguido al arco. En el partido del lunes en el Coloso intentó en 10 ocasiones. Como no se mostró preciso, el marcador quedó en cero. Víctor Figueroa, que ingresó en el segundo tiempo, fue el que pateó mayor cantidad de veces. Al mediocampista le faltó justeza para que la pelota no vaya adonde se encontraba ubicado Unsain.

Leal también defeccionó en ese sentido. La jugada más clara fue esa en la que se le escapó en velocidad a Barboza y pateó de derecha, con poco ángulo, permitiendo que Ezequiel Unsain la saque con ambas piernas. Héctor Fértoli fue otro que desperdició una gran oportunidad. De frente al arco, le dio de zurda y la pelota dio en el palo y salió.

El detalle de las acciones es un resumen de lo sucedido contra Defensa y Justicia y ejemplifica la

ineficacia de Newell's cuando busca el arco contrario. Apunta y no acierta. O acierta poco, para ser exacto. Leal es el jugador que mejor representa este momento. Siendo el futbolista rojinegro que mayor cantidad de veces trató de vulnerar a los arqueros rivales durante el torneo, con 20 intentos, apenas logró un gol. Fue en la derrota contra Godoy Cruz en Mendoza por 2 a 1. Fértoli, goleador de la lepra en la Superliga con 3 tantos, lo sigue en disparos con 19.

La imprecisión de Leal resalta en especial porque contrasta con la eficacia que tuvo en la temporada pasada. Los hinchas lo reprobaron ante Defensa y Justicia al desperdiciar un ataque con un pase mal dado. El fastidio no fue por esa acción o por lo que hizo en ese partido. Es un malestar acumulado por la baja producción del portugués durante el torneo, siendo que se trata de uno de los jugadores en los que había depositada mayor confianza. Las lesiones perjudicaron el físico de Leal y esto condicionó su nivel.

La responsabilidad de la falta de puntería de Newell's no es sólo de Leal, aunque es de quien más se espera. El conjunto rojinegro anotó 10 goles en las 12 fechas. Tiene cinco abajo en la tabla de los conjuntos que menos convirtieron: Gimnasia y Esgrima y Central (8 goles), Lanús (9), Belgrano (7) y Argentinos Juniors (3).

Newell's es el cuarto conjunto que más disparó al arco, con 132 intentos. El desglose de esta cifra es: 10 goles, 48 tiros que fueron al arco, 4 que dieron en el palo y 70 desviados.

El hecho de probar tantas veces contrasta con los aciertos, que en definitiva es lo fundamental. Newell's es el tercer peor equipo en cuanto a efectividad, con un 7,57 por ciento. Esto es consecuencia de los 10 goles que señaló en 132 disparos. Tigre tiene ese mismo porcentaje. Por debajo se encuentran Belgrano, con 7,20, y Argentinos, con 4, producto de que apenas conquistó 3 goles.

Los goles de Newell's se reparten entre Fértoli (3 tantos), Fontanini (2), Leal (1), Oviedo (1), Formica (1), Figueroa (1), Fydriszewski (1).

Hay otro dato que explica este presente de Newell's en la Superliga. En 6 partidos, la mitad de los jugados, no hizo goles. Con mejor puntería, la actualidad del equipo rojinegro sería distinta, si bien no se desconocen otras fallas, desde los problemas en las pelotas aéreas, desatenciones en la marca o inconvenientes en la contención.

Todo eso hubiesen sido cuestiones a resolver con mayor tranquilidad si acertaba más seguido frente al arco.