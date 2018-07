Decisivo. Treppo se escapa a un rival y encara para enfrentar a Esquivel. El atacante anotó de cabeza en el segundo tiempo.

Héctor Rio

La obligación de Newell's era la victoria. Por diferencia de categoría, no tenía otra opción. Encima, Central Córdoba no jugó con el equipo principal. Puso a la primera local. Con ese panorama, cumplió el objetivo primario. El gol de cabeza de Milton Treppo le dio el triunfo a un equipo rojinegro que presentó a varios conocidos, algunos de ellos últimamente titulares, clasificando a los cuartos de final de la Copa Santa Fe. Lo demás no dejó mucho para destacar. El atenuante es la etapa de preparación en la que se encuentra el plantel. Pero la diferencia de categoría entre uno y otro hacía pensar que algunos futbolistas rojinegros serían capaces de establecer esa superioridad con mayor claridad. Y no sucedió.

El protagonista tenía que ser Newell's y para cumplir ese papel salió con un esquema 4-3-3. Central Córdoba le opuso el 4-4-1-1, para esperar agazapado y a la espera de una contra, que nunca llegó pese al buen manejo de Alfredo Trejo y el esfuerzo de Alan García, por momentos desnudando problemas para complementarse entre Stéfano Callegari y Joaquín Varela.

La pelota pasó por los pies de los futbolistas de Newell's la mayor parte del tiempo, pero sin conseguir profundidad. Rivero no logró hacerse fuerte en el medio y sus pases terminaron siendo intrascendentes. Joaquín Torres lucía perdido en el improvisado puesto de enganche. Apenas Jerónimo Cacciabue le dio algo de prolijidad al juego en mitad de cancha. Pero al equipo le faltaba juego ofensivo.

La primera de la Lepra fue por un error de la visita. Cacciabue puso la pelota por elevación, la zaga charrúa quedó mal parada y Alexis Rodríguez gambeteó al arquero Matías Giroldi, que salió de manera apresurada. El atacante le entró de derecha, ni con justeza y fuerza, permitiendo que el golero se recupere y tape el disparo.

La siguiente de riesgo fue un córner de la derecha y el cabezazo de Callegari que cruzó el arco visitante sin que nadie la alcance a empujar. Muy poco de la Lepra en la etapa inicial.

El partido comenzó a definirse a lo 5' del segundo tiempo, a partir de dos juveniles que quieren ganarse un lugar y ser considerados por De Felippe. Marcioni, subido días atrás a entrenar con la primera, se fue por derecha y ante la marca de Martínez puso el centro para que Treppo cabecee al gol.

Apenas minutos después el entrenador sacó a Marcioni y mandó a la cancha a Carlos Rotondi, el volante zurdo con desborde que viene observando. El recién ingresado le dio mayor impulso a Newell's por el costado. Desperdició una gran ocasión sólo ante al arco a partir de una habilitación de Torres, quien mejoró un poco ahora recostado en la derecha.

Los futbolistas de Central Córdoba sintieron el cansancio por la exigencia y casi no pisaron el campo de juego leproso. Ramiro Sordo, a semanas de cumplir los 18 años, entró desde el banco y dio una buena impresión. Las pidió todas y trató de ser participativo.

Newell's pasó el debut en la Copa Santa Fe. Cumplió lo debido. El resto queda para analizar y crecer.

En esta nota

¿Te gustó la nota?