Alan Aguerre: "Merecemos más puntos"

"La verdad es que tener 12 puntos (en doce partidos) es poco. Creo que merecimos más, pero en el fútbol no existen los merecimientos". La frase corresponde al arquero leproso Alan Aguerre, que habló ayer en rueda de prensa. El guardamenta se adueñó de los tres palos rojinegros y es hasta el momento el futbolista de mejor rendimiento en Newell's en lo que va del semestre.

Además, Aguerre reconoció que el equipo recibió un inesperado "golpe" con la derrota en el clásico ante Central por la Copa Argentina, y que la posición que ocupa el rojinegro en la tabla de posiciones "no es la que esperaba".

En la previa del duelo del domingo ante Aldosivi, en Mar del Plata, por la 13ª fecha de la Superliga, Alan aseguró que "nos encontramos en una posición que no era la esperada" y que "estamos para mucho más. Aldosivi puede ser un puntapié inicial importante".

Para el arquero fue positivo el parate por la fecha Fifa del pasado fin de semana. "Nos vino bien para seguir trabajando. Creo que venimos jugando bien, pero no se nos están dando los resultados. Frente a Racing fuimos superiores, al igual que con Defensa y Justicia, pero no se vio reflejado en los resultados". Fue derrota 1 a 0 en el Cilindro y empate en cero frente al Halcón de Florencio Varela en el Coloso.

Aguerre también abordó lo que fue la eliminación de la Copa Argentina tras la derrota por 2 a 1 con Central en los cuartos de final. "El clásico fue un golpe que no esperábamos. Estábamos muy ilusionados con ganar y meternos en una semifinal", reconoció.

Y en cuanto a su balance personal en el club del Parque expresó: "Me siento muy cómodo en Newell's. Acá me abrieron las puertas desde el primer momento que llegué. Desde el primer día mis compañeros, junto con el cuerpo técnico que ya conocía, me han tratado de la mejor manera. Desde el primer momento supe que venía a pelear un puesto. Por suerte me tocó debutar en Copa Argentina y respondí muy bien. En el puesto del arquero el margen de error es muy chico", dijo.

Aguerre es una de las piezas más valiosas de los rojinegros, se ganó un lugar y está ilusionado con que Aldosivi sea el punto de partida para el reencuentro con la victoria. "Mar del Plata puede ser el puntapié inicial para empezar a levantar", concluyó.