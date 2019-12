Aguerre: "En el promedio estamos mejor que en el arranque"

"No me vuelvo loco con el tema de sacar cuentas con los números del promedio, pero sí miro los partidos porque me gusta ver fútbol. No lo voy a negar, es difícil abstraerse de esta situación compleja en la que estamos. Pero hoy el torneo nos encuentra sacándole una diferencia importante a los de abajo, teniendo en cuenta cómo arrancó Newell’s este año en los promedios, no hay que olvidarse de esto. Si logramos una victoria ante Independiente y podemos cerrar el año en puestos de clasificación a copas la verdad que sería muy importante”, le confió ayer Alan Aguerre a Ovación, a 48 horas de lo que será la despedida leprosa del 2019, cuando mañana Newell’s visite a Independiente en Avellaneda. El arquero rojinegro desmenuzó la realidad del equipo del Parque y admitió que la derrota 4-0 ante el Gimnasia de Maradona fue "un clic” del que todavía se están tratando de recuperar.

¿Cómo les cayó el punto cosechado en Tucumán y cómo llegan a Independiente?

Llegamos muy bien a enfrentar a Independiente. Se hizo un muy buen partido ante los tucumanos (2-2). Nos repusimos de dos golpes duros. Porque de tener prácticamente la apertura a favor, en la contra nos convirtieron ellos. Pero siempre seguimos intentando de la misma manera. Pudimos llegar al primer empate. Después hubo otro golpe cuando arrancamos el complemento, pero creo que el equipo dio muestras de actitud, personalidad y hasta se pudo haber ganador el partido en la última jugada. Por eso nos fuimos con el sabor amargo de la acción final, pero jugamos bien y eso se rescata.

Independiente no atraviesa el mejor momento, pero igual que Newell’s buscará cerrar el año de la mejor manera. ¿Imaginás un partido intenso con dos equipos yendo a buscar desde el primer minuto?

Sin dudas serán dos equipos en busca de la victoria. Nosotros vamos a la cancha de Independiente a ganar y ellos también están necesitados de un triunfo para cerrar bien el año. Imagino un partido intenso, con los dos equipos atacando, generando muchas situaciones y llegadas. Nosotros tuvimos una buena semana y estamos con confianza.

Este semestre de visitante ganaron ante Patronato y empataron por ejemplo en el clásico y ante Boca, ¿creés que mejoraron en alguna medida en la efectividad jugando afuera del Coloso, a pesar de que les cuesta mucho más que de local?

Seguro. Hemos tenido picos altos, los empates con Centra y Boca, le ganamos a Patronato y después hicimos un mal partido con Talleres y un flojo primer tiempo frente a Argentinos. Se ve otro Newell’s mejor de visitante. Y de local la campaña sigue siendo buena. De visitante hay un debe, pero hubo un avance respecto a los últimos tiempos.

¿Qué les pasó ante Gimnasia, que se vio un Newell’s desorientado y luego les costó volver al buen paso de las primeras fechas?

Lo de Gimnasia fue una noche en la que no te sale nada. Tuvimos claramente nuestro peor partido del semestre. Y fue durísimo porque después nos golpeó para lo siguiente. No nos esperábamos ese resultado ni la forma (0-4), a los quince del segundo tiempo el partido estaba prácticamente resuelto. Estábamos muy ilusionados, pero son cosas que pasan en el fútbol y esa dura derrota con Gimnasia sí incidió en lo posterior, igual creo que en los últimos partidos volvimos a encontrar el rumbo.

¿Cómo te sentís en lo personal en este semestre y qué balance hacés?

Te soy sincero todavía no hago un análisis porque falta un partido. Yo me siento bien, aunque es cierto que en los últimos encuentros nos vienen convirtiendo y esa no es la idea. Siempre duele que te hagan goles. Pero estamos trabajando para mejorar. Se arrancó bien el torneo, éramos una de las vallas menos vencidas, después hubo un clic en ese partido ante Gimnasia, porque empezamos a dudar todos un poco, pero ahora nos volvimos a encaminar y se nos viene un partido importantísimo con Independiente. En lo personal me siento bien, creo que hay cosas por mejorar y seguir trabajando, todo siempre para el beneficio de Newell’s.

Siempre te sentiste muy cómodo en Newell’s y para vos debe ser muy importante el respaldo y el apoyo de la gente. ¿Es así?

Sin dudas, me siento muy cómodo en Newell’s desde el primer día que llegué hasta hoy. Espero poder responder esa aprobación y cariño en la cancha y esforzándome para beneficio de Newell’s. Hay que sacar al club de esta situación compleja. Nos hicimos cargo, la situación ha mejorado, pero hay que volver a poner a Newell’s en el lugar que se merece.

Kudelka siempre transmite a la prensa un mensaje de tranquilidad, ¿es así puertas adentro en este equilibrio que demuestra?

Nos transmite esta tranquilidad porque lo ve en el grupo. Nosotros hacemos las cosas bien en la semana. Es un grupo que tiene muchas ganas de sacar a Newell’s adelante y esto le lleva tranquilidad al entrenador. Estoy tranquilo con lo que venimos haciendo y siempre hay cosas para mejorar. Sabemos la realidad de la institución, no estamos ajenos. Este es un grupo comprometido y es importante cerrar bien el año y el resto de la temporada también. Ahora en Avellaneda tenemos un partido difícil, que hay que sacarlo adelante y nos preparamos con mucha confianza.

¿Qué es lo mejor de Newell’s y cuáles los defectos a corregir para lo que viene?

Rescato mucho el compromiso del equipo y en lo futbolístico hicimos buenos partidos en intensidad y somos fuertes en el juego aéreo. En cuanto a los defectos los hay, pero se corrigen puertas adentro. Tal vez después de Gimnasia no fuimos un equipo regular.

Están intentando aplicar el fútbol ofensivo que pretende Kudelka cuando hay otras recetas más cautelosas para intentar salir adelante en los promedios. Este es el mensaje del técnico y ustedes están consustanciados y siempre tratan de llevar adelante. Por ahí la pregunta es ¿por qué Newell’s arriesga tanto cuando hay demasiado en juego? Pero evidentemente esta es la ideología del DT y este plantel.

De esto no hay dudas. La idea es salir a buscar los partidos y los tres puntos en todas las canchas. Este es el mensaje del técnico y la idiosincrasia de la institución. Nunca vi a Newell’s replegarse groseramente en partidos, sino que siempre desde que llegué me recalcaron que hay que intentar ganar en todas las canchas. Somos un equipo que tiene errores, se equivoca, pero sigue intentando en pos de la victoria. A veces las cosas no salen, pero la virtud es siempre ir al frente.

La última foto es la que queda en la retina, por ello ¿es muy importante que mañana ante Independiente cierren el año con una buena imagen?

Es importante, pero no creo que en caso de no tener un buen resultado se opaque lo bueno que hicimos en el torneo, que eso nos saque confianza o nos genere dudas para arrancar lo que viene. Claro que sería muy bueno terminar bien y ganando, pero los tres resultados son posibles. Nosotros vamos en busca del triunfo y más allá de todo siempre la vamos a luchar para sacar a Newell’s de donde está.