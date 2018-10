Afila el zarpazo del Gato y la Pantera

En dupla. Formica y Leal, ante el Pincha.

Mauro Formica y Luis Leal, uno abocado a la creación y el otro enfocado en la definición, son los jugadores más desequilibrantes por jerarquía de la ofensiva rojinegra. Claro que ambos tienen rodaje internacional y la experiencia necesarias para sacar a relucir el jueves, en el enorme clásico que se jugará en la cancha de Arsenal, sus repertorios futbolísticos para conducir al equipo del Parque hacia lo que podría ser el triunfo más resonante de los últimos años. Por eso fueron preservados por el DT leproso Omar De Felippe, no serán de la partida hoy ante Argentinos, y buscarán llegar afilados y al ciento por ciento desde lo físico para el cotejo decisivo ante Central, por los 4º de final de la Copa Argentina.

Si bien el encuentro ante el Bicho es trascendente para engrosar la tabla de los promedios en la Superliga, la realidad es que no hace mal De Felippe en preservar a varias piezas clave de cara al derby eliminatorio del jueves, entre ellas Formica y Leal.

Porque el Gato aún está tratando de alcanzar la plenitud física tras haber arribado al Parque en el último receso, ya que a la calidad la mantiene intacta. Por eso no será arriesgado, con el derby encima, a menos de 72 horas de disputarse. Cuando él está activo, Newell's adquiere peligrosidad y lucidez en los metros finales de la cancha. Con la pelota bajo su suela piensa y sabe hacer jugar a sus compañeros. Además, no le falta carácter para pedir la bocha hasta con la marca encima y si tiene que dar una mano en el retroceso también cumple. Claro que su pegada desde afuera y las habilitaciones quirúrgicas que lo caracterizan pueden terminar pintando de rojinegro el resultado del clásico.

Mientras que Leal lidió con una molestia muscular y ahora está adquiriendo el rodaje necesario para volver a ser la temible pantera que solía estirar las redes ajenas. El portugués fue titular en la victoria ante Tigre y la derrota con Estudiantes y en ambos juegos evidenció que aún no tiene la aceleración en su máximo nivel, pero sí mantiene la sabiduría para abrir grietas en la defensa del oponente. Por ello seguirá potenciando su sprint final de cara al clásico contra los canallas. Si la Pantera se suelta en el derby puede ser el arma letal leprosa para desatar el gran festejo en Sarandí.

Así, el Gato y la Pantera estarán agazapados ante Argentinos, afuera de la cancha, recuperando energías y potenciando la puesta a punto física y futbolística. Ambos se preparan para dar el zarpazo el jueves en el gran clásico.





