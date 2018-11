A sumar tranquilidad ante el difícil Defensa

Omar De Felippe fue contundente tras la caída con Racing. "Hasta diciembre, al menos, voy a seguir", dijo para erradicar de la lista de preguntas pos partidos un tema que hasta él había instalado en el escenario leproso. Lo que hizo fue sacar el tema para enfocar todo en lo futbolístico, precisamente algo que Newell's debe mejorar para sumar puntos y engrosar el promedio pensando a futuro. Hoy la mirada del DT está enfocada en la próxima presentación que será el lunes y nada menos que ante el difícil Defensa y Justicia. Una parada más dura que otras que tuvo a lo largo de la Superliga porque más allá de que Racing sea el líder el Halcón, que adeuda dos partidos, si suma los seis puntos sería el único puntero.

Hablar de una posible formación hoy es muy prematuro porque recién los rojinegros están realizando los primeros movimientos pensando en ese compromiso. Aunque no debería variar demasiado de lo que paró en su visita al Cilindro de Avellaneda. Lo único concreto es que Don Omar tendrá que afilar el andamiaje futbolístico, conformar una línea defensiva sólida con el fin de no tener fisuras en el fondo que puedan ser aprovechadas por el rival. Es que Defensa no sólo juega bien, tiene un andar aceitado y juega sin presiones, sino que es contundente en el arco de enfrente. Encima, en lo que va del campeonato aún no perdió. Por lo tanto será una prueba de alto impacto para la Lepra y de dar el golpe elevaría la confianza de sus muchachos que vienen de sufrir el peor porrazo con la eliminación de la Copa Argentina a manos de Central.

De Felippe disparó con crudeza días atrás, con cierto fastidio por tener que abordar el tema de la continuidad partido a partido. Algo que siempre asomó por la falta de buenos resultados que le pusieron un signo de interrogación a su permanencia. Pero el DT ya dejó claro que nada se modificará hasta fin de año y con sus dichos lo que hizo es buscar cierta paz desde lo mediático con este tema. Claro, el quid de la cuestión reside en ganar, sumar de a tres, algo que a Newell's le costó horrores hasta el momento porque de once encuentros sólo ganó tres. Por eso se encuentra en la posición 18ª en la tabla, tiene un promedio de gol que no llega a uno por cotejo (10 lleva anotados y le marcaron 11) y sumó el 33,33 por ciento de las unidades disputadas. Muy poco para lo pretendido inicialmente en el arranque de la temporada, en el momento en que se armó el plantel y arribaron una decena de futbolistas.

Newell's tiene que pensar en ganador. En sumar puntos, que son indispensables para intentar cerrar un semestre con algo más tranquilidad y sin demasiadas dudas ni incertidumbre en cuanto al futuro.