El volante aseguró que lo "afecta muchísimo" el presente del equipo y la renuncia del DT. "Acá nos equivocamos todos", manifestó

El capitán de Newell's dio la cara. En este difícil momento que atraviesa Newell's, con la reciente salida de Omar De Felippe de la conducción técnica, Hernán Bernardello habló ayer al mediodía con la prensa. "A De Felippe no pudimos respaldarlo en la cancha", manifestó el mediocampista. "Acá nos equivocamos todos", agregó, descartando que la responsabilidad por la floja campaña haya sido sólo del DT.

"Fue un golpe duro. Cuando se va un entrenador es porque los resultados indican que la cosa no fue bien. Somos conscientes de eso. Es momento de seguir adelante, dar la cara en este momento, entrenar más que nunca y brindarse por esta camiseta más que nunca. Estamos dolidos, pero hay que estar más unidos y pensar que hay que revertir esta situación".

¿Hablaron con De Felippe después del partido con Aldosivi en el vestuario?, ¿le dijeron algo ustedes?

Con Omar teníamos un diálogo muy fluido. Lógicamente, los resultados no eran los adecuados. Omar decidió dar un paso al costado, nos manifestó que los resultados no eran los adecuados, que no encontraba respuestas y que por eso daba un paso al costado. Explicó eso y lo entendimos.

¿Por qué cree el plantel que no se dieron los resultados?

Siempre se intenta dar lo mejor. A veces se puede y otras no. Omar estuvo varios meses y nos sentíamos muy cómodos, pero no pudimos respaldarlo en la cancha. Tuvimos partidos buenos, otros en los que el nivel no fue el adecuado y Omar tomó esa decisión de irse.

De Felippe manifestó que en este tipo de situaciones no se pueden ir todos los jugadores y que es lógico que el que se vaya sea el entrenador, ¿cuál es el grado de responsabilidad de ustedes?

La responsabilidad es compartida. Somos un grupo y cuando las cosas van mal obviamente los jugadores quedamos expuestos. Pero esto es compartido. Trabajamos diariamente para mejorar y no pudimos. Entiendo lo que dice él, pero acá nos equivocamos todos.

¿Cómo estás viviendo en lo personal la salida de De Felippe y cómo pensás que se mejora esta realidad a corto plazo?

Es una sensación fea, mala en lo personal. Me tocó vivir esto mismo en otro momento cuando era más joven. Hoy lo vivo con otra perspectiva y lo siento diferente. Me hace tomar conciencia de un montón de cosas y no la paso bien. Hay dos caminos. O seguís pensando todas las cosas malas que hicimos y que uno hace o intentás revertir esta situación. Y esa es la idea, revertirla porque queremos que este club se encuentre donde merece y eso es más arriba.

De Felippe manifestó que en el entretiempo tomó la decisión de renunciar. ¿Lo advirtieron en ese momento, les comentó algo?

No. Y no nos comunicó nada.

La sensación de De Felippe es que el equipo ahora está como cuando lo tomó, ¿coinciden con él en que no hubo mejora desde la salida de Llop?

Fuimos muy irregulares y capaz que por eso lo pensó. Jugando de local hicimos grandes partidos pero en cambio de visitantes fuimos totalmente diferentes.

Asumió interinamente Bidoglio, ¿qué tiene de diferente en cuanto al trabajo que hacían con De Felippe ?

Héctor viene con muchas ganas de ayudarnos, de poder darnos herramientas para cambiar esta situación. Recién hoy (ayer) es el primer día porque ayer (lunes) hicimos un regenerativo.