Scaloni: "En caso de clasificar, el DT en los Juegos Olímpicos será Mascherano"

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó que seguirá al mando de la Albiceleste para dirigir la Copa América de Estados Unidos , por el bicampeonato y reveló que su momento de reflexión "fue positivo" para lo que se viene. El técnico no dudo en dejar en claro quien es la persona que tiene que estar al frente del seleccionado sub 23 de cara a los Juegos Olímpicos en caso de clasificar: "En caso de clasificar, el DT en los Juegos Olímpicos va a ser Mascherano. Deseo y quiero que el seleccionador sea Javi, porque lo merece por el trabajo que está haciendo ", cerró.

"El listón está muy alto, no sé si habrá algo más alto. Pero ¿y qué hago? ¿Me voy ya para casa, me siento en el sofá y se terminó esto para mí a los 45 años…? ¡Nooo! Lo bonito es que habrá un momento de dificultad, seguro, todos lo han tenido y nosotros lo tendremos. Y en esa dificultad habrá que volver a salir arriba, como hemos hecho antes. También me pasó en mi carrera como futbolista: momentos buenos y momentos malos. Y ahí es donde realmente se verá si estamos preparados o no. Pero eso no me asusta, para nada", expresó en declaraciones al medio español, Marca.