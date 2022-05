Histórico: arrancó el primer torneo oficial de la Rosarina de fútbol infantil femenino

Estas niñas ya hicieron historia. Las niñas de las categorías Sub 10 y Sub 12 jugaron 1ª fecha en el predio rojinegro de Malvinas y lo mismo hicieron las juveniles de las categorías Sub 14 y Sub 16

78391480.jpg Antes de jugar. Las chicas del Sub 12 de Newell’s y U. Americana formadas con las árbitras en el predio Malvinas. Celina Mutti Lovera - La Capital

El fútbol femenino crece en forma constante y las competencias de los últimos años en la Rosarina jerarquizaron el fútbol local.

La primera división, con sus tres categorías (A, B y C) fue la abanderada, la que mostró el camino, y en la actualidad cuenta con la participación de 45 equipos.

Y ahora siguen esos pasos las divisiones Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16. La alegría se notaba en el ambiente, la satisfacción aparecía en todo momento y las emociones futbolísticas empezaron a sentirse en cada pase y en los gritos de goles adentro y afuera de las canchas.

El complejo de Newell’s fue el lugar elegido para dar inicio a las categorías Sub 10 y Sub 12. La inauguración estuvo a cargo de las niñas menores de 12 años de Newell’s y Unión Americana, que finalizó con un 4-2 para las dueñas de casa en la cancha 3 de Malvinas. Al lado, en cancha 4, jugaron Rosario Central y V. G. Gálvez, con un 5-0 final para las auriazules. Claro, los resultados son anecdóticos, la realidad es que ganaron todas, las de los cuatro equipos, y también sus familiares, amigas y amigos, la organización, el fútbol.

A la hora pactada, los equipos ingresaron junto a Vanina Correa y Pamela Chindamo. Después las jugadoras de Central y Newell’s dieron el puntapié inicial ante el cerrado aplauso de todos los presentes.

“Es un hecho histórico para la Asociación Rosarina y estoy aquí para apoyar en todo con el inicio de los torneos femeninos oficiales en las categorías de infantiles e inferiores. Es un orgullo tener a las nenas jugando. El fútbol femenino viene en crecimiento y con la apertura de estos torneos las chicas podrán participar en forma continua de los campeonatos. Cuando comencé a jugar no había una liga infantil, por suerte ahora eso cambió con esta organización”, confió Vanina Correa, arquera de Rosario Central y de la selección nacional.

“Estoy muy contenta por el arranque de estos torneos oficiales y orgullosa de estar invitada al lanzamiento. Es hermoso ver a las nenas practicado esta disciplina con sus cortas edades. Lo que está haciendo la Rosarina con el fútbol es para destacar. El auge es impresionante y junto a Vanina nos acercamos para alentarlas y felicitarlas por este logro”, confió Pamela Chindamo, capitana del equipo de Newell’s, quien comenzó a jugar al fútbol a los 7 años.

Erica Ciuffo, entrenadora de V. G. Gálvez, también se refirió al lanzamiento del fútbol femenino de menores: “Es una sensación hermosa vivir este momento de competir. A pesar de todos los problemas que tuvimos (por el tema predio donde entrenar) el club pudo armar tres categorías: Sub 8 (la próxima que está planificada para empezar a competir), Sub 10 y Sub 12. Ahora queremos que las nenas puedan jugar y disfrutar de este momento. Quiero felicitar a la Rosarina por haberle dado un lugar de importancia a las nenas”.

A su vez Santiago Goy, el entrenador del Sub 12 de Unión Americana, junto a Carlos Balcacer y Carlos Barrera, también expresó su felicidad: “Las chicas vienen trabajando de la mejor manera para afrontar este torneo. Como papá y técnico estoy muy feliz por ver a mi hija jugar, disfrutar y competir en forma oficial. La ansiedad de ellas comenzó desde que se conoció el horario del partido frente a Newell’s”.

78391470.jpg Para recordar. Familiares y amigas retratan el momento previo al debut de las futbolistas de Villa G. Gálvez. Celina Mutti Lovera - La Capital

Y para que todo quede registrado de manera histórica en las páginas de Ovación de Acá, los resultados de la jornada inaugural fueron los siguientes:

Categoría Sub 10:

R. Central 5, V. G. Gálvez 0.

Newell’s 6, Alianza Sport 0.

U. Americana 0, Pablo VI 1.

Libre: Social Lux

Categoría Sub 12:

Newell’s A 4, U. Americana 2.

Pablo VI 0, R. Central 3.

Alianza Sport 2, San Telmo 0.

Social Lux 5, Newell’s B 3.

Provincial 2, Teléfonos 0.

Libre: V. G. Gálvez.

78391511.jpg Sub 12. La jugadora de Newell’s ya demuestra que sabe perfilarse de cara al arco. Celina Mutti Lovera - La Capital

Categoría Sub 14:

Newell’s B 1, R. Central A 2.

Provincial 1, V. G. Gálvez 2.

Newell’s A 3, Pablo VI 0

U. Americana 0, R. Central B 2.

San Telmo 4, C. Córdoba 0.

Libre: Social Lux

Categoría Sub 16:

U. Americana 3, M. Reina 2.

C. Córdoba 0, Provincial 0.

Newell’s 9, San Martín 0.

R. Central 2, Alianza Sport 0.

Argentino 0, Mitre (Pérez) 1.

C. Aguirre 1, V. G. Gálvez 1.

Social Lux 0, Pablo VI 4.

Un cierre de alegría y satisfacción extra lo dio ayer el Concejo Municipal de Rosario, al sumarse con un proyecto de declaración de “beneplácito por el inicio de los torneos. Un camino de construcción y fortalecimiento de la igualdad de género a través del deporte”.