Oficialistas y opositores en un laberinto minado de desafíos

No exenta de una crisis generalizada que surca a la política, especialmente en América latina, la luna de miel oficialista, más allá de ciertos festejos de dudoso fundamento empírico, comienza a ceder espacio frente a la pronta irrupción de desafíos —también decisivos para la oposición— que marcarán a fuego los días por venir en la Argentina.

Fátima Florez aseguró que Milei sufre por la situación del país: "Prácticamente no duerme"

Para el megadecreto de reforma del Estado se abre una semana clave en que la Justicia quedará en condiciones de resolver si es constitucional o no, a la vez que mañana comenzará la negociación en la Cámara baja nacional por el texto final de la ley ómnibus.

La semana pasada, a lo largo de tres días de debate en comisiones, los representantes de la Casa Rosada adelantaron que se pondrá reversa con algunos artículos que rechaza la oposición, como las facultades delegadas al Ejecutivo, la penalización a la congregación de tres personas o la apertura del comercio de biocombustibles.

La chance de que esas modificaciones se materialicen es proporcional a la creciente intransigencia de Milei a ceder en el capítulo económico, que promueve el equilibro fiscal para reactivar la economía. Todo sazonado por la inexperta tropa libertaria en el Congreso, que —tal vez para disimular ese déficit— aportó lo suyo para que el plenario de comisiones mutara, por momentos, en un show televisivo a años luz de distancia del rigor que obliga el inestable presente del país.

Al desconcierto que acompaña a buena parte de la oposición, que poco y nada sabe de qué les transmite Milei a sus legisladores, complicando toda negociación pese a algunos gestos de buena voluntad, se contrapone un oficialismo que insiste en que cuenta con los avales suficientes para que la denominada ley Bases “salga como está”.

Entre las bancas de la denominada oposición dialoguista no sintonizan con ese optimismo y, si no hay garantías de cambios en el texto oficial, radicales y Hacemos Coalición Federal no tributarán manos levantadas. Incluso, el PRO viene poniendo condiciones para acompañar con sus votos en el recinto de Diputados.

Es que, además de clamar por un ida y vuelta mayor con la Rosada, no pocos integrantes de ese arco disidente buscan corregir artículos que habilitan al gobierno de Milei a privatizar empresas públicas, eliminar la indexación jubilatoria y subir retenciones a las exportaciones.

Rosca final

El presidente de Diputados, Martín Menem (La Libertad Avanza, LLA), procura mantener los ánimos en alto y apuesta a una pronta resolución. Si abrocha consensos con la oposición dialoguista, no descarta convocar a una sesión para antes del 25 de enero próximo.

De todos modos, entre algunos voceros de las bancadas proclives a la discusión de alternativas siguen sin desestimar una eventual prórroga de las sesiones extraordinarias. Entonces, la pretensión de Menem dependerá también de la negociación que esta semana mantendrá con los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal y el PRO, que antes pondrán en papel sus sugerencias de modificaciones.

Las tres bancadas y La Libertad Avanza lograrían reunir 137 votos, ocho más de los necesarios para lograr quórum. Pero algunos diputados reacios a brindar un aval a libro cerrado, entre ellos los socialistas santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón, podrían alterar el poroteo de voluntades de un oficialismo que echará mano, para tratar de equilibrar la balanza, a los sufragios que tributan los partidos provinciales.

Paralelamente, empiezan a tallar con más fuerza los gobernadores, en alerta por una posible marcha atrás del Ejecutivo con algunas promesas de cambios en el megaproyecto de ley, pero fundamentalmente por la inflexibilidad de Milei en la búsqueda de acuerdos.

image.png Un grupo de gobernadores, entre ellos el santafesino Pullaro, afianza su poder y defiende los intereses de sus provincias ante la Rosada. Foto: Télam.

Tras el nuevo contacto con los ministros Guillermo Francos (Interior) y Luis Caputo (Economía), nueve mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio (JxC), entre ellos el santafesino Maximiliano Pullaro, y el alcalde porteño, Jorge Macri, dejaron en claro que no propiciarán reformas a la ley de pesca, un aumento de retenciones a las economías regionales y al campo ni modificaciones a la normativa de biocombustibles. Tampoco retoques electorales que alteren la representación de sus distritos en el Parlamento.

Un dato no menor: esos mandatarios provinciales ya habían negociado, cada uno, con el jefe de la cartera política. Y aprovechando el ida y vuelta con Balcarce 50 empiezan a consolidarse como un nuevo polo poder político.

En la otra punta de la mesa, Caputo machacó con el rol decisivo que tendrán diputados y senadores nacionales frente a la ley ómnibus. Si bien en el gobierno de LLA están satisfechos con la rapidez con la que avanzaron varias medidas, sobre todo las impulsadas por decreto, consideran que no hay margen de negociación con aquellas iniciativas que van por el déficit fiscal cero, la prioridad del ministro y el presidente.

Próximos pasos

Por el otro andarivel, Unión por la Patria (UP) potencia su perfil hipercrítico pero no consigue imantar aliados que ayuden a erigir un dique para las medidas de Milei. De hecho, comienza a admitir que otros espacios permitirían alumbrar, por lo pronto en la Cámara baja, una ley ómnibus de impronta moderada.

Atento al estado de soledad que envuelve a la ex coalición gobernante, el dirigente camionero y de la CGT Pablo Moyano, mortificado también por la decisión del Ejecutivo de pasarles factura a los gremios por el gasto de los operativos de seguridad durante recientes protestas, preguntó: “¿Dónde están Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa?”.

El sindicalista y otros referentes del peronismo visualizan a la calle como el escenario inmediato en el cual acrecentar la repulsa a Milei. CFK, en tanto, parece aguardar los próximos pasos de un gobierno que recién arranca y, en particular, una respuesta que tendrá que definir la sociedad con el avance de meses sumamente complejos. De paso, toda acción impopular o yerro de la gestión libertaria oficiará de sellador de un PJ fragmentado tras la caída en el balotaje.

Milei continúa festejando que la inflación de diciembre pasado fue del 25 por ciento, menos que el 30% proyectado por consultoras privadas, y aseverando que su administración transita el camino correcto. Pero resta cuantificar, al menos, la mitad del efecto de la devaluación y la desregulación de precios. Y cómo las tarifas de servicios públicos pegarán en los castigados bolsillos.

Tras conocerse el índice de inflación en Santa Fe, el debate salarial también marcará el pulso de la semana" Tras conocerse el índice de inflación en Santa Fe, el debate salarial también marcará el pulso de la semana"

En medio de tamaña expectativa, el jefe del Estado encarará mañana su primera gira por el exterior. Participará del Foro Económico Mundial, con epicentro en la ciudad suiza de Davos, al que llegará como portador de un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con fuerte impacto fiscal y un giro drástico en la política económica argentina. También con la misión de conseguir apoyo político frente a una inminente resolución del organismo de crédito: la aprobación del desembolso de 4.700 millones de dólares.

Superado el mes de su desembarco el poder, en el espacio libertario no dejan de abundar equívocos que, si bien buscarían ganarle al tiempo, arrojan resultados urticantes. Y que van del desatino diplomático de la canciller Diana Mondino de ligar la escalada de violencia en Ecuador a un “intento de golpe de agrupaciones socialistas narcoterroristas” al nombramiento de Guido Orlandi, un empresario gastronómico que propuso años atrás al coronavirus como “la solución al déficit previsional”, al frente de la delegación Rosario del Pami, la obra social de jubilados y pensionados.

En Santa Fe, el primer mes como gobernador refleja a Pullaro potenciando la pelea contra las organizaciones criminales que operan fundamentalmente en Rosario y recibiendo una nueva respuesta intimidatoria: tres amenazas pintadas en edificios públicos de la ciudad, que se agregaron a una cantidad similar descubierta pocos días atrás. Las miradas apuntan a las bandas criminales que rechazan la detención de sus jefes.

Al mismo tiempo, otro desafío golpea las puertas de la Casa Gris: ya divulgada la inflación nacional, y en la previa de la salida a la luz de la última medición de la evolución de precios en la provincia, la discusión salarial de los estatales santafesinos también marcará el pulso de la semana que asoma.