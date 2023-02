La tómbola de Vicentin

Este 10 de febrero se cumplen 3 años de la apertura del "concurso de acreedores" de Vicentin. No es fácil avistar cual será el futuro de la empresa cerealera

Este 10 de febrero se cumplen 3 años de la apertura del “concurso de acreedores” de Vicentin. El 4 de diciembre de 2019, Vicentin dejó de pagar. Esa mañana habían tomado grano de una empresa que se llama La Clementina, que hoy es uno de los denunciantes en la causa penal que tramita en Rosario. El 5 de diciembre, el Grupo Vicentin hace saber que se encuentra en un estado de “stress financiero”, formula cínica y engañosa, para disimular el default, el no pago y la estafa. Iniciado el 2020, después de la feria de enero, el todavía juez Lorenzini de la ciudad de Reconquista, abre el concurso.

El concurso de Vicentin no debió abrirse nunca. No cumplía, ni cumple hoy, con los requisitos para ello. No debió tramitar en la ciudad de Reconquista por un mero dato formal como es el domicilio estatutario, cuando los negocios y los “negociados” Vicentin los llevaba adelante en la Bolsa de Rosario y en los puertos de Rosario y San Lorenzo. Estando Vicentin en la contienda judicial, la idea de un tribunal “imparcial e independiente” en Reconquista es impensable.

La pesificación de la deuda para la enorme mayoría cuantitativa y cualitativa fue un verdadero latrocinio en clara violación del art. 1 del Código Civil y comercial de la Nación.

La voluntaria omisión de desentrañar el tema de los seguros sobre los bienes de Vicentin y su valuación , no obstante el pedido expreso de uno de los veedores.

Una aquiescencia explícita respecto de todo el entramado de empresas vinculadas y controladas por el grupo Vicentin; y de verificaciones de créditos verdaderamente vidriosas.

Las sucesivas y metodológicas elongaciones del proceso fueron funcionales a la licuación de la deuda que siempre buscó y hasta acá consiguió Vicentin.

Un sinfín de tropelías que motivaron que en 2022 quien esto escribe solicitara la apertura de un jury de enjuiciamiento para Lorenzini que el Procurador Barraguirre tiene anestesiado en su escritorio.

Hoy, literalmente hablando, hoy 10 de febrero de 2023 , la Corte se apresta a devolver la causa concursal al Juzgado de Reconquista para la continuidad del proceso. Lo primero que debe resolver Lorenzini es si da por decaído el período de exclusividad, rechazando la propuesta oprobiosa del Grupo Vicentin, o si hace lugar a la misma. Lo más probable es que instituya una enésima prórroga. La propuesta de Vicentin es fáctica y legalmente inviable. La alternativa verdadera, la mejor, la única, consiste en abrir la instancia de “salvataje” que la propia ley concursal consagra para que se analicen las propuestas que pueden venir de los acreedores o de cualquier interesado.

Esta propuesta superadora para “salvar a la empresa” debe tener como pauta fundamental la satisfacción de los créditos en moneda fuerte, y de forma proporcional a cada acreencia; y paralelamente la preservación de las fuentes de trabajo evitando la quiebra y el desguace de la empresa. Resulta evidente que no podrán estar ausentes de este Nuevo Vicentin ni los privados ni el Estado Nacional.

La contracara procesal de la farsa reconquístense está acá en Rosario, en donde este mes habrá nuevas imputativas. El Fiscal Moreno tiene probado que la estafa no ha sido el único delito que se ha perpetrado. Pero además ya hay media docena de investigaciones penales que involucran a Vicentin, en Comodoro Py, en Reconquista y en la Justicia Federal de Rosario y Santa Fe-

Este año habrá juicio oral y público en Rosario, con varios imputados y con hechos que denotan un verdadero plan para apropiarse del grano y del dinero ajenos.

No es fácil avistar cual será el escenario del cuarto aniversario de la apertura del llamado “concurso” de Vicentin; algunos no quieren siquiera imaginárselo.