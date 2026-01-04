La Capital | Opinión | gestión

Contradicciones en la gestión económica del gobierno

La Casa Rosada avanza en un préstamo puente de u$s2.000 millones frente a demoras del FMI, mientras proyecta optimismo

Julián Guarino / Especial para La Capital

Por Julián Guarino / Especial para La Capital

4 de enero 2026 · 06:00hs
Contradicciones en la gestión económica del gobierno

Foto: AP / Gustavo Garello.

En medio de crecientes tensiones financieras, y máxime cuando la Casa Rosada puso en marcha el nuevo esquema cambiario, el equipo económico acelera negociaciones para un préstamo repo por u$s2.000 millones con bancos internacionales, destinado a reforzar reservas y cubrir el vencimiento de deuda por u$s4.300 millones el 9 de enero próximo.

Esa operación surge no sólo por la negativa del Palacio de Hacienda a acumular reservas en el Banco Central (BCRA) sino también frente a retrasos en la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que postergan un desembolso esperado de u$s1.050 millones y complican el panorama de liquidez inmediata.

La segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas se ha demorado por irregularidades contables en el BCRA como discrepancias en la clasificación de operaciones y el uso de encajes.

La misión del FMI

La misión técnica del FMI suspendió su visita a Buenos Aires hasta certificar los estados financieros al 31 de diciembre de 2025, posponiendo la evaluación a marzo.

En los hechos, aunque se cumplieron metas fiscales y monetarias, el incumplimiento en reservas netas -por unos u$s12.000 millones- requerirá un waiver, agravado por cuestiones como el swap con Estados Unidos, habilitado solo parcialmente.

>>Leer más: Arrancó el nuevo esquema de bandas y el dólar rozó los 1.500 pesos

Frente a eso, según podemos adelantar, el equipo del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo opta por un repo con bonos soberanos (AL35 y AE38) como garantía, a 1-2 años y tasa SOFR más spread de 500-700 puntos, con costo superior al 9 % anual.

La operación, en fase final, ingresaría a reservas brutas (actualmente presionadas en netas negativas), complementando u$s1.800 millones del Tesoro y mitigando riesgos en el tipo de cambio y el riesgo país, cerca de 600 puntos.

La posición del gobierno

Lo llamativo es que fuentes oficiales insisten en que no hay urgencia de caja sino prevención para el “muro” de vencimientos en el primer trimestre.

De hecho, Milei y Caputo han reiterado que hay fondos para enero, febrero y marzo. Esa maniobra contrasta con el discurso de normalidad. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, calificó a los argentinos que vacacionan en el exterior como “héroes de la producción”, argumentando que su gasto en divisas sostiene la competitividad exportadora al demandar más dólares.

En un mensaje reciente, criticó la “letanía” anual contra el turismo emisivo, afirmando que ayuda al agro, industria y servicios.

Esa posición genera debate en un contexto de escasez de reservas y salida de dólares por turismo, que presiona el balance cambiario en verano. Mientras se buscan financiamientos de emergencia, el oficialismo minimiza problemas, proyectando estabilidad.

En conclusión, las demoras con el FMI exponen fragilidades estructurales, y la dualidad entre acciones financieras urgentes y narrativa optimista plantea dudas sobre la sostenibilidad macroeconómica en 2026, con desafíos en reservas, deuda y tipo de cambio.

Ver comentarios

Las más leídas

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

Lo último

Nicolás Maduro pasó su primera noche en una cárcel de Nueva York

Nicolás Maduro pasó su primera noche en una cárcel de Nueva York

Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de rosarinos en un choque frontal en la ruta 136

Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de rosarinos en un choque frontal en la ruta 136

Proyecciones 2026: reglas de juego claras, pero con sectores muy ajustados

Proyecciones 2026: reglas de juego claras, pero con sectores muy ajustados

Los venezolanos de Rosario respaldaron la acción de Estados Unidos

Se concentraron frente al Mercado del Patio y dijeron que la intervención a su país significa “la apertura de un camino”

Los venezolanos de Rosario respaldaron la acción de Estados Unidos
La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: Nos mintieron

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

Año nuevo, tensiones políticas nuevas

Por Javier Felcaro
Exclusivo suscriptores

Año nuevo, tensiones políticas nuevas

Fito Páez, más rosarino que nunca: del Honoris Causa a cuatro shows en una semana

Por Morena Pardo
Zoom

Fito Páez, más rosarino que nunca: del Honoris Causa a cuatro shows en una semana

Rosario se distingue como una capital de las danzas

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Rosario se distingue como una capital de las danzas

Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de rosarinos en un choque frontal en la ruta 136
La Ciudad

Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de rosarinos en un choque frontal en la ruta 136

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro

Ovación
La nueva comisión de Central Córdoba y un trabajo de hormiga para hacer grande al Charrúa
Ovación

La nueva comisión de Central Córdoba y un trabajo de hormiga para hacer grande al Charrúa

La nueva comisión de Central Córdoba y un trabajo de hormiga para hacer grande al Charrúa

La nueva comisión de Central Córdoba y un trabajo de hormiga para hacer grande al Charrúa

Newells recauda con futbolistas que ya no se encuentran en la institución

Newell's recauda con futbolistas que ya no se encuentran en la institución

Una mirada sobre la evolución de la Fórmula 1: de Reutemann a Colapinto

Una mirada sobre la evolución de la Fórmula 1: de Reutemann a Colapinto

Policiales
El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas
Policiales

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

La Ciudad
Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de rosarinos en un choque frontal en la ruta 136
La Ciudad

Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de rosarinos en un choque frontal en la ruta 136

Barrio España y Hospitales, donde los superhéroes salvan vidas

Barrio España y Hospitales, donde los superhéroes salvan vidas

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: Nos mintieron

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

Rosario se distingue como una capital de las danzas

Rosario se distingue como una capital de las danzas

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido
El Mundo

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas
La Ciudad

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas

Tras un diciembre de calor extremo, la EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Por Matías Petisce
La Ciudad

Tras un diciembre de calor extremo, la EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un show televisivo
El Mundo

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un "show televisivo"

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro
El Mundo

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro
El Mundo

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad
Policiales

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Tras un ataque a Venezuela, Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro
El Mundo

Tras un ataque a Venezuela, Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro

Arrancó el nuevo esquema de bandas y el dólar rozó los 1.500 pesos
Economía

Arrancó el nuevo esquema de bandas y el dólar rozó los 1.500 pesos

La casa no importa, se llevaron a mis animales: el desgarrador testimonio tras el incendio
La Ciudad

"La casa no importa, se llevaron a mis animales": el desgarrador testimonio tras el incendio

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica reformas arbitrarias y peligrosas
Política

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica "reformas arbitrarias y peligrosas"

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio
Policiales

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo
Salud

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming
Policiales

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero
La Ciudad

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando
Zoom

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados
Policiales

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados

Daban la vida por sus animales: piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste
La Ciudad

"Daban la vida por sus animales": piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 
La Ciudad

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side
Política

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side