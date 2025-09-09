La Capital | Novedades | workshop

Workshop FinHábitat 2025

El Workshop del Foro de la vivienda sobre créditos hipotecarios e hipotecas divisibles

9 de septiembre 2025 · 16:22hs
Workshop FinHábitat 2025

El Foro de la Vivienda Rosario presenta FinHábitat2025, el workshop que, en esta nueva edición, se enfoca en los créditos hipotecarios y las hipotecas divisibles, la nueva herramienta para financiamiento de desarrollos urbanísticos y habitacionales, y la información necesaria para acceder a los mismas.

Este evento se desarrollará el 06 de octubre próximo en el auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario y contará con un programa de charlas y paneles de intercambio de opinión que se desarrollará en el auditorio y será de acceso gratuito a aquellas personas que se hayan acreditado en el micrositio del workshop, inscripción que se abrirá en pocos días..

muy al sur de spoon river: una obra que revive la memoria y las voces del pasado

Muy al sur de Spoon River: una obra que revive la memoria y las voces del pasado

regulacion del mercado financiero en argentina: por que es importante en 2025

Regulación del mercado financiero en Argentina: por qué es importante en 2025

finhabitat3

Este programa se dividirá en dos tramos y contarán con disertaciones de especialistas, tanto del sector público como privado, y livings de opinión. Estos últimos serán sobre rol de la banca en el financiamiento del sector, el marco normativo y el último estará integrado por protagonistas de la comunidad de desarrolladores, constructores y operadores inmobiliarios de la región, representados en el Foro de la Vivienda.

Entre los disertantes, estarán el intendente de la ciudad, Pablo Javkin, el ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini, y están por confirmarse las presencias del gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, y el ministro de economía de la nación, Luis Caputo.

Después de cada disertación se podrán hacer preguntas a través de un moderador, quien también interactuó en los livings de opinión.

La inscripción es sin cargo y ya se puede realizar en www.finhabitat.com.ar , en sección Acreditaciones.

Más información en www.finhabitat.com.ar

Contacto para prensa: Referente Foro de la Vivienda / Gabriel Pérez - Cel. +54 9 341 314-4699

finhabitat4
finhabitat2

workshop FinHábitat foro de la vivienda
Ver comentarios

Las más leídas

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Lo último

Los fans de Lali Espósito donaron más de dos toneladas de alimentos para comedores comunitarios

Los fans de Lali Espósito donaron más de dos toneladas de alimentos para comedores comunitarios

El presidente de Odesur elogió los trabajos de cara al Sudamericano 2026: Estoy súper sorprendido

El presidente de Odesur elogió los trabajos de cara al Sudamericano 2026: "Estoy súper sorprendido"

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newells

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

Avanza la investigación sobre un grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas

La Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía de Coronda inició las primeras entrevistas con las familias denunciantes y pidió el resguardo de las víctimas

Avanza la investigación sobre un grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas

Por Gonzalo Santamaría
La Libertad Avanza: Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes
Política

La Libertad Avanza: "Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes"

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños
La Ciudad

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad santafesina
Política

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad santafesina

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito y usarlas para comprar celulares
POLICIALES

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito y usarlas para comprar celulares

Suman nuevas frecuencias de transporte entre Rosario y Pueblo Esther: los horarios
La Región

Suman nuevas frecuencias de transporte entre Rosario y Pueblo Esther: los horarios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Ovación
El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newells
Ovación

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newells

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

El increíble récord que generó un partido de Boca durante el Mundial de Clubes

El increíble récord que generó un partido de Boca durante el Mundial de Clubes

Newells y Central ya conocen los árbitros para los partidos del fin de semana

Newell's y Central ya conocen los árbitros para los partidos del fin de semana

Policiales
Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito y usarlas para comprar celulares
POLICIALES

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito y usarlas para comprar celulares

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

La Ciudad
La discusión sobre faltas de tránsito se amplía con el refuerzo de carteles de pare
La Ciudad

La discusión sobre faltas de tránsito se amplía con el refuerzo de carteles de pare

Denuncian recorte parcial en el Boleto Educativo: qué ocurrió en los últimos días

Denuncian recorte parcial en el Boleto Educativo: qué ocurrió en los últimos días

Día del Maestro: en Santa Fe no habrá clases en ningún nivel educativo

Día del Maestro: en Santa Fe no habrá clases en ningún nivel educativo

Quique Llopis se suma a Entre Cuerdas y Letras, el ciclo musical de LT8

Quique Llopis se suma a "Entre Cuerdas y Letras", el ciclo musical de LT8

Frenan un desmonte ilegal que arrasó con bosques de máxima conservación en Santa Fe
la region

Frenan un desmonte ilegal que arrasó con bosques de máxima conservación en Santa Fe

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela
Policiales

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada
POLICIALES

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

La suba del dólar y los súper: Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero
LA CIUDAD

La suba del dólar y los súper: "Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero"

Pullaro cruzó a Milei: El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado

Pullaro cruzó a Milei: "El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado"

Murió a los 77 años Kay Galifi, el histórico guitarrista de Los Gatos
Zoom

Murió a los 77 años Kay Galifi, el histórico guitarrista de Los Gatos

La Constitución impulsará las pruebas de aprendizaje: Un paso fundamental
Política

La Constitución impulsará las pruebas de aprendizaje: "Un paso fundamental"

Milei convocará a una mesa de diálogo a los gobernadores tras la derrota
Política

Milei convocará a una mesa de diálogo a los gobernadores tras la derrota

Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses
La Ciudad

Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses

El tiempo en Rosario: un martes donde la primavera empieza a mostrarse
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes donde la primavera empieza a mostrarse

Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales
La Ciudad

Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy
Policiales

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

Después del 20 no entra un peso: el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

"Después del 20 no entra un peso": el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca

Por Gustavo Conti

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca

Newells: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región
Policiales

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región

Conflicto laboral en Vassalli: la UOM realizará una marcha en Firmat
Economía

Conflicto laboral en Vassalli: la UOM realizará una marcha en Firmat

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente
Policiales

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente

Crítica de un candidato de Milei: Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes
Política

Crítica de un candidato de Milei: "Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes"

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario