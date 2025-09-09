Workshop FinHábitat 2025 El Workshop del Foro de la vivienda sobre créditos hipotecarios e hipotecas divisibles 9 de septiembre 2025 · 16:22hs

El Foro de la Vivienda Rosario presenta FinHábitat2025, el workshop que, en esta nueva edición, se enfoca en los créditos hipotecarios y las hipotecas divisibles, la nueva herramienta para financiamiento de desarrollos urbanísticos y habitacionales, y la información necesaria para acceder a los mismas.

Este evento se desarrollará el 06 de octubre próximo en el auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario y contará con un programa de charlas y paneles de intercambio de opinión que se desarrollará en el auditorio y será de acceso gratuito a aquellas personas que se hayan acreditado en el micrositio del workshop, inscripción que se abrirá en pocos días..

finhabitat3 Este programa se dividirá en dos tramos y contarán con disertaciones de especialistas, tanto del sector público como privado, y livings de opinión. Estos últimos serán sobre rol de la banca en el financiamiento del sector, el marco normativo y el último estará integrado por protagonistas de la comunidad de desarrolladores, constructores y operadores inmobiliarios de la región, representados en el Foro de la Vivienda.

Entre los disertantes, estarán el intendente de la ciudad, Pablo Javkin, el ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini, y están por confirmarse las presencias del gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, y el ministro de economía de la nación, Luis Caputo.