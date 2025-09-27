Llegó a Rosario "Lo de DiDi", una experiencia interactiva sobre ruedas

La app de movilidad desembarcó con un truck lleno de juegos, premios y actividades gratuitas para toda la familia. La propuesta estará en el Supermercado Libertad.

La plataforma de movilidad DiDi lanzó en Rosario su propuesta itinerante “Lo de DiDi” , una experiencia lúdica y gratuita que invita al público a participar de juegos, desafíos y sorteos en un entorno interactivo. La actividad se desarrolla hasta el domingo 28 de septiembre en el Supermercado Libertad (Bv. Oroño 5960), con acceso libre para vecinos y vecinas de la ciudad.

El evento propone una serie de experiencias únicas diseñadas para todas las edades, entre las que se destacan el Face Move Challenge —un reto de coordinación y reflejos— y la Wall Interactiva , que pone a prueba la destreza física. Quienes participen podrán llevarse cupones de descuento y otros premios especiales .

Un recorrido federal

El truck de DiDi comenzó su tour el pasado fin de semana en la Maratón de la Ciudad de Buenos Aires y, tras su paso por Rosario, seguirá camino hacia Córdoba y Salta. La propuesta busca fortalecer el vínculo de la app con las distintas comunidades a través de un formato accesible, lúdico y cercano.

“Queremos estar presentes en la vida cotidiana de la gente, no solo como una app de movilidad, sino como aliados del pueblo. Rosario es una ciudad clave para DiDi, y por eso elegimos que sea una de las primeras paradas del tour”, señalaron voceros de la empresa.

DIDIxLACAPITAL.00_10_48_19.Imagen fija006

Conectarse con la gente, en la calle

La iniciativa parte de una premisa sencilla pero potente: moverse es parte del aguante cotidiano. En ese espíritu, “Lo de DiDi” propone un encuentro directo con la comunidad, con códigos, humor y desafíos que reflejan la forma en que los argentinos se mueven todos los días.

Desde la empresa destacaron que, si bien DiDi no nació en Argentina, la app eligió “ser del pueblo y para el pueblo”, y que esta propuesta representa un nuevo paso en esa dirección: una experiencia gratuita y abierta, pensada para compartir, jugar y celebrar la movilidad como parte esencial del día a día.