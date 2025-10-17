La Capital | Novedades | verano

El verano: tu mejor oportunidad para empezar hábitos saludables

El verano tiene algo que te invita a cambiar el ritmo. Los días son más largos, el cuerpo se siente más liviano y la mente, más dispuesta a soltar lo que no necesita.

17 de octubre 2025 · 12:22hs
Es una estación que te empuja a moverte, a respirar distinto, a reconectar con vos, y si estás buscando un momento para empezar a cuidarte, no hay mejor oportunidad que esta.

En La Posada del Qenti lo vemos cada temporada: personas que llegan buscando descanso y se van con algo mucho más valioso—nuevos hábitos, más energía, y una forma distinta de habitar su cuerpo y su mente.

¿Por qué el verano es ideal para cambiar?

Porque el entorno te acompaña. El calor te invita a comer más liviano, a tomar más agua, a pasar más tiempo al aire libre. Tenés más horas de luz, más flexibilidad horaria y, muchas veces, menos obligaciones. Todo eso crea un contexto perfecto para incorporar hábitos saludables sin que se sientan como una carga.

Además, tu cuerpo está más receptivo. Con el aumento de la temperatura, tu metabolismo se activa, tu piel transpira más y tu sistema digestivo funciona con mayor eficiencia. Si aprovechás ese impulso natural, podés generar cambios que duren mucho más allá del verano.

Movimiento con propósito

No necesitás entrenar como un atleta. Basta con moverte todos los días. En Qenti te proponemos caminatas guiadas por senderos naturales, clases de stretching, yoga suave y actividades acuáticas que combinan ejercicio con disfrute. Todo adaptado a tu nivel y tus necesidades.

¿Sabías que caminar 30 minutos al día puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares en un 30%? Y si lo hacés en contacto con la naturaleza, los beneficios se multiplican: baja el estrés, mejora tu estado de ánimo y fortalece tu sistema inmune.

Comer bien, sin restricciones

El verano es ideal para incorporar alimentos frescos, coloridos y nutritivos. En La Posada del Qenti trabajamos con un enfoque de alimentación saludable, placentera y personalizada. Nada de dietas estrictas ni prohibiciones: te enseñamos a elegir mejor, a escuchar tu cuerpo y a disfrutar de cada comida.

Nuestros menús están diseñados por nutricionistas, con ingredientes de estación, técnicas de cocción saludables y presentaciones que invitan a comer con todos los sentidos. Además, ofrecemos talleres de cocina saludable para que puedas llevarte ideas prácticas a tu casa.

Dormir bien también es salud

El calor puede alterar tu descanso, pero también puede ayudarte a establecer una rutina más natural. En Qenti te ayudamos a mejorar la calidad de tu sueño con hábitos simples: evitar pantallas antes de dormir, cenar liviano, practicar técnicas de relajación y respetar tus horarios.

Dormir entre 7 y 9 horas por noche no solo mejora tu energía, también regula tus hormonas, fortalece tu sistema inmune y protege tu salud mental. Y si tenés problemas para conciliar el sueño, nuestros profesionales pueden ayudarte con estrategias personalizadas.

Detox digital y emocional

El verano también puede ser un buen momento para desconectarte de lo que te agota. En La Posada del Qenti te proponemos una pausa digital: menos pantallas, más presencia. Espacios sin Wi-Fi, actividades sin celular y momentos para reconectar con vos y con los demás.

Además, ofrecemos meditación guiada, masajes relajantes y terapias complementarias que te ayudan a bajar el ritmo, soltar tensiones y recuperar tu eje emocional.

Empezá por vos

El verano no es solo para descansar. Es para renovarte, para escucharte, para empezar a vivir mejor. Y si elegís hacerlo en un entorno que te cuida, te inspira y te acompaña, el cambio es mucho más fácil.

En La Posada del Qenti te damos las herramientas, el espacio y el acompañamiento para que este verano no sea uno más, sino el comienzo de una nueva forma de cuidarte.

Porque cuando te sentís bien, todo lo demás empieza a ordenarse.

