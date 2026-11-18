En los últimos tiempos, la ciencia se ha interesado por los pequeños hábitos que pueden contribuir a mejorar el bienestar de las personas. Sin dudas, todo lo relacionado a la ingesta de alimentos es uno de los intereses más grandes. Sobre todo, lo que respecta al proceso de digestión, tan importante para sentirse bien.

No se trata solamente de lo que se come, sino de cómo se come, cuándo se come, qué se hace antes y qué se hace después. Todas estas etapas forman parte del momento de la alimentación y estudiarlos permite a los especialistas formular las recomendaciones más útiles para la población.

Así, se han desarrollado investigaciones alrededor de actividades cotidianas y sencillas como las caminatas, la ingesta de líquidos y los alimentos elegidos. Conocer algunos de estos datos, permite a las personas ajustar sus rutinas e incorporar hábitos que pueden impactar positivamente en su alimentación y digestión.

Las infusiones son la prioridad

Según el portal Mayo Clinic un hábito favorable para la digestión es el consumo de agua durante o después de una comida. Esto facilita la descomposición de alimentos, lo que permite una mejor absorción de nutrientes por parte del organismo.Asimismo, el agua previene el estreñimiento y es la bebida más sana para acompañar cualquier comida.

Otros estudios, provenientes de la Universidad de Harvard, determinaron que otro tipo de bebidas recomendable es la infusión de manzanilla, ya que tienen efectos beneficiosos sobre el sistema inmunológico. La manzanilla mostró eficiencia en el alivio de malestares como la indigestión, las náuseas y los espasmos gastrointestinales, gracias a su capacidad para relajar el músculo liso del tracto digestivo.

La famosa caminata para la digestión

Según la revista “Eating Well”, se puede confirmar que caminar después de las comidas tiene un impacto significativo sobre el metabolismo. Dos de sus principales beneficios tienen que ver con que mejora la sensibilidad a la insulina y reduce los picos de glucosa en sangre.

Con respecto a esto, un estudio de la Universidad de Otago (Nueva Zelanda) determinó que las caminatas post comidas pueden reducir hasta en un 12% los niveles de azúcar en sangre, por lo que se puede pensar a esta actividad como una estrategia firme y accesible para prevenir y controlar enfermedades como la diabetes.

Pero los beneficios de la caminata no se reducen únicamente a su trabajo como reguladora glucémica, sino que también pueden ser útiles para quienes persiguen el objetivo de reducir el peso. En ese marco, algunos estudios publicados en los medios de medicina internacional afirmaron que los efectos son mejores si la caminata se realiza inmediatamente luego de la comida y no dejando pasar más de una hora.

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Los pasos luego de la comida también son aliados para optimizar el sistema digestivo, ya que favorecen el tránsito de los alimentos y reducen las molestias como la hinchazón, los gases, eructos y calambres. Este estudio fue publicado en “Gastroenterology and Hepatology from Bed to Bench”.

Asimismo, esta actividad puede reducir el contacto con bacterias intestinales, así como disminuir la acumulación de gas y la exposición al ácido gástrico. De esta manera se logra reducir considerablemente la tasa de acidez estomacal y síntomas de reflujo.

Y en cuanto a lo psicológico, estudios han apuntado el impacto positivo de la caminata en el estado de ánimo. Cualquier movimiento aunque sea leve y de baja exigencia estimula la liberación de hormonas como endorfinas, serotonina y dopamina. Estas funcionan como neurotransmisores asociados a las emociones positivas y a las sensaciones de bienestar, como lo indicó el portal Mayo Clinic.