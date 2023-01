Villa Gobernador Gálvez: bombera voluntaria fue herida por un piedrazo

En diálogo con La Capital, Gorosito contó: “Alrededor de las 3.30 fuimos comisionados por unos incendios de contenedores sobre la avenida Soldado Aguirre. Cuando llegamos al lugar, hicimos una inspección ocular y advertimos que eran siete los depósitos que estaban prendidos fuego. En el momento que íbamos a uno que estaba ubicado a la altura de calle Liniers y el pasaje 3, el último que nos faltaba apagar, recibí el impacto”.

>> Leer más: Bomberos Voluntarios de Villa Gobernador Gálvez serán dueños del predio donde funciona su cuartel

Flavia recordó que sintió una gran angustia porque en el momento que recibió el golpe pero no sabía que había pasado exactamente. “No sabía con qué nos habían tirado, pero lo cierto fue que me dolía mucho el pecho. Siempre con el móvil en movimiento, mi compañera me revisó y ahí vimos que una piedra había quedado adentro de la unidad", precisó.

“Fue un gran susto, porque hasta que mi compañera vio que había sido una piedra, no sabía que me había golpeado en el pecho. Por suerte tenía puesto el chaquetón contra incendio que amortiguó el golpe. Si no hubiese tenido puesta esa prenda, y tenido solo la remera, hubiese sido peor. Entonces decidimos que no era momento de detenernos. Volvimos al cuartel y de allí mis compañeros me llevaron al hospital Gamen”, agregó.

Flavia Gorosito bombera VGG.jpg Flavia Gorosito, de frente y con barbijo, sostiene a la bebé que auxilió con sus compañeros en marzo del año pasado.

En el centro asistencial, los médicos de guardia la revisaron y tomaron placas de radiografías y así establecieron que no había sufrido lesiones de gravedad. Sólo se le había formado un hematoma por el golpe. “Ahora no me duele tanto porque me dieron un calmante, pero a tantas horas del hecho todavía me molesta el moretón”, subrayó Gorosito.

>> Leer más: Dos bomberas le salvaron la vida a una beba que se había broncoaspirado

“Es la primera vez que me ocurrió algo así, pero otros compañeros hace tres meses sufrieron agresiones en otros servicios. Todo sucedió cuando volvían de cubrir el incendio de una vivienda y recibieron una lluvia de piedras que rompieron una ventana y le dieron a una compañera que iba en la parte de atrás del camión”, añadió.

Flavia contó que su turno en el cuartel terminaba a las 7 de la mañana, pero todo se extendió ya que, tras la revisión en el Hospital, tuvo que, asistida por sus compañeros, presentar una denuncia en la seccional 26ª. La mujer precisó que vive en Villa Gobernador Gálvez y que además de prestar servicios en los Bomberos Voluntarios de Villa Gobernador Gálvez estudia para tecnicatura superior en Seguridad contra Incendios.

Otra fuerte historia

En marzo del año pasado, Flavia fue protagonista de otra historia fuerte. Según contó a este diario el jefe de los Bomberos Voluntarios de Villa Gobernador Gálvez, Hidalgo Patricio, el episodio sucedió cuando Gorosito y sus compañeros regresaban al cuartel luego de cumplir con un servicio y se encontraron con el desesperado pedido de ayuda de unos vecinos porque había una bebé de tres semanas que se estaba ahogando por una obstrucción en vía respiratorias.

De inmediato, la mujer y sus compañeros comenzaron a realizar a la criatura las maniobras de rigor y el episodio tuvo un final feliz.

Ocurrió en inmediaciones de Temporeli al 2600. Allí, un autobomba que venía de intervenir en un operativo del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) detuvo su marcha de inmediato al ver a un muchacho —el papá de la pequeña— que hacía señas desde la vereda con claros gestos de desesperación.

"Venían de prestarle una colaboración al Sies y al pasar por calle Temporeli vieron que había un muchacho le hacía señas. Sucedió que había una beba de tres semanas de vida que se había broncoaspirado mientras la amamantaban", le comentó a La Capital el jefe de bomberos villagalvense, Hidalgo Patricio. Tras esa intervención, la pequeña fue trasladada al hospital Anselmo Gamen por precaución, pero su vida ya estaba a salvo.

Participaron del operativo, además de Flavia Gorosito, el oficial principal Fernández con el oficial Ángel Unzueta y las bomberas Liliana Núñez y Estela Peloso.