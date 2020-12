Santacroce: "Funes es la mejor ciudad para vivir"

—¿Cuáles son las obras de infraestructura que hace en Funes el Estado en sus tres niveles?

—Ahora, con los gobiernos nacional y provincial, estamos haciendo obras de agua potable, cloacas e hídricas, como el revestimiento del canal Salvat, entre la ruta 9 y la calle Tomás de la Torre, y la ruta 34S, entre Funes y Pérez. Son obras que estamos esperando hace 50 años y ahora vamos a lanzar un megaproyecto de obras de agua potable y cloacas para Funes.

—Hay vecinos de Funes que reclaman las cloacas hace 20 años.

—Funes es una ciudad a la que no dejaron crecer durante 20 años. Hay vecinos del casco urbano a quienes les cobraron las obras de cloacas y nunca se las hicieron. Lo mismo les pasó a los vecinos de Funes City con la obra de agua potable y a los vecinos de Funes Town con la obra del gas natural. Por eso ahora, con el aporte del gobernador Omar Perotti, empezamos las obras de las cloacas. Somos uno de los 21 municipios de la provincia que trabaja con Assa (Aguas Santafesinas). Funes tiene el problema de que el agua tiene un alto contenido de arsénico y las napas están muy altas, por eso las obras cloacales son una prioridad. Son las que hacemos con Nación y Provincia porque el Municipio solo no tiene posibilidad y las empezamos hace cinco meses.

—Otros vecinos piden por la pavimentación de la calle Houssay, paralela a la ruta 9.

—La pavimentación de las calles Houssay y Vélez Sarsfield está en el presupuesto del año próximo, junto con la construcción del Jardín de Infantes 349 y la remodelación de la Escuela 1397, ambos en el barrio Villa Elvira, frente a Funes City.

—¿Cómo intendente se ocupa de prevenir la inseguridad?

—Creo que un intendente tiene que ocuparse de todos los problemas que afectan a la gente porque es muy fácil decir que la seguridad le corresponde resolverla únicamente al gobernador de la provincia. La policía trabaja bien, el 80% son gente honesta. Nosotros destinamos el 9% del presupuesto y lo invertimos en Control Urbano, que está a cargo de dos comisarios retirados y trabajan con 80 personas, 90 cámaras de video en toda la ciudad y en coordinación con Gendarmería, la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) y la policía, quienes hacen un control permanente y rotativo del tránsito y del ingreso de personas a Funes. Trabajamos en la prevención de la inseguridad.

—¿Los intendentes deberían tener una policía municipal?

—No, pero es muy fácil echarles la culpa a los otros y administrar la segunda ciudad del país que lleva 90 días de paro del transporte. No tienen idea de la crisis que provoca el paro del transporte interurbano a la gente de Funes que va a trabajar a Rosario.

—El intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, planteó que los jefes municipales del área metropolitana deben reunirse a resolver el problema del transporte.

—Por supuesto. Los intendentes debemos buscar una figura que nos represente en el ente metropolitano y sentarnos a discutir y a resolver los problemas comunes como el del transporte, el del medioambiente y el del destino de los residuos. ¿Por qué no podemos tener un tren de cercanía, que una Funes con Rosario y Roldán, por ejemplo? Los trenes no dan ganancias, pero es un servicio que presta el Estado, como las obras de infraestructura de cloacas y agua potable, para que los empresarios inviertan y den trabajo. ¿Qué hacemos con los residuos y con los residuos verdes? ¿Los enterramos o los convertimos en energía?

—¿Cómo hizo para ganar las elecciones en Funes?

—Este es un sillón que te prestan por cuatro años. Yo trato de hacerle la vida más fácil a la gente. No me fijo tanto en el partido político que represento sino que quiero ser parte de una dirigencia que le dé soluciones a la gente. Yo amé a Néstor (Kirchner) y vivimos los mejores años entre 2003 y 2008. Soy la figura porque soy el intendente, pero detrás mío hay un equipo de trabajo, como cuando salimos a limpiar la ciudad porque no levantaban la basura. Y también rescato a los empleados municipales -que muchas veces son mal vistos- porque me ayudaron mucho y trabajamos juntos para sacar a Funes adelante.

—¿Cómo se preparan para el verano?

“El sábado próximo vamos a presentar Verano Seguro, un programa con protocolos para que la gente pueda venir a Funes a disfrutar de paseos por los senderos, arboledas de cien años, a pasar una tarde o un día, es una ciudad preparada para recibir a 130 mil personas en esta época. Tenemos piletas en el Profesional Country, el predio de los Canillitas, el Club San Telmo, el Sky Blue y el Hotel Howard Jhonson, que tiene una con juegos para chicos y gastronomía, un paseo gastronómico en la ciudad y también se puede visitar la Estancia La Polola, donde los chicos pueden ver comadrejas, liebres y cotorritas, a sólo diez cuadras del centro”.