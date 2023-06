Roldán: el desarrollador de Tierra de Sueños 3 se haría cargo del pavimento y mejoras para el 80% de las calles

“Es una gran oportunidad para Roldán. Ponemos fin al juicio y el barrio, como toda la ciudad, se verían beneficiados. Hay un reclamo muy importante de los vecinos de Tierra de Sueños 3 por las calles y esta es la posibilidad de darle una solución a ese tema” dijo Escalante.

El jefe municipal agregó: “La ciudad no tendría ningún gasto extra. No encontramos ningún motivo para que no se dé el visto bueno a esta negociación, que además le permitirá a muchos vecinos escriturar sin la necedad de levantar una inhibición que actualmente es muy onerosa”.