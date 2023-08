"Quiero aportar mi granito de arena para que no se pierda el idioma piemontés"

El idioma original

“Hace más de 20 años sufrí un grave siniestro automovilístico del que nadie creía que podría salir vivo. Tuve estallido cerebral y quedé mucho tiempo en estado vegetativo. Pero en un momento mi cerebro volvió a conectarse y cuando balbuceé las primeras palabras luego del accidente, no fueron en castellano, sino en piemontés. Los médicos me explicaron que eso se produjo porque el piemontés fue mi lengua madre, la que aprendí antes de los cuatro años y que quedó alojada en el hemisferio derecho de mi cerebro. Los especialistas aseguran que los que se aprende en los primeros años de vida no se borra de nuestra mente y que, como me sucedió, volvió a aflorar cuando recuperé la conciencia”, relató el escritor.

Fabio Giecco.jpg

Añadió que “en mis primeros años de vida residíamos en el campo y con mi madre hablábamos un idioma que mezclaba palabras en castellano y en piemontés. Cuando vinimos a vivir al pueblo para que yo empiece la escuela, yo sólo sabía hablar ese idioma. Por eso sé que es mi lengua madre y quiero aportar mi pequeño granito de arena para que no se pierda”.

Fabio dedicó este trabajo a su mamá, quien falleció a finales de 2022, y fuera la primera persona que leyó sus textos y quien lo acompañó en su proceso de recuperación tras el accidente que lo dejó con secuelas físicas y neurológicas que le impidieron volver a caminar, pero que no imposibilitaron que pudiera desarrollarse como escritor.

Fabio Giecco 2.jpg

Hacia el final de la presentación, antes de que la tarde concluyera con un cálido espectáculo musical brindado por Pamela Chiavassa, Federico Cáneva, Emanuel Calcaterra y Alex Compagnucci, Fabio leyó un poema en piemontés y luego se dedicó a firmar ejemplares de su trabajo.

>>Leer más: El Concejo de Sastre declaró al idioma piemontés como patrimonio cultural intangible