El vencedor de las últimas elecciones comunales de Maciel, Jorge Marucco, asumió el lunes como interventor de la administración, en reemplazo de Mario Drovetta, quien se había hecho cargo del gobierno en marzo, tras una intervención del gobierno provincial que desplazó a Pedro Tobozo. Marucco cumplirá esa función hasta que asuma el cargo para el que fue ungido por el voto popular.

Con la presencia de referentes del Partido Demócrata Progresista, al que pertenece, y miembros de la próxima comisión, Marucco afirmó: "Tenemos que tomar el timón y sacar el barco a flote. De nosotros es la buena voluntad de sacar la comuna adelante, pero no todo depende de nosotros", aclaró.

El nuevo interventor estuvo acompañado del senador electo de San Jerónimo, Leonardo Diana, los diputados provinciales,Victoria Tejeda y Gabriel Real, el secretario de Municipios y Comuna de Santa Fe, Carlos Torres , y el interventor saliente, Mario Drovetta.

Entre las medidas, Marucco advirtió que será necesario un recorte del personal. "Sabemos que no es un momento adecuado para tomar estas medidas pero el resto de los empleados que hace 20 años que trabajan o más, el mes que viene no se quieren encontrar con que no van a cobrar", afirmó.

Medida de fuerza

Las medidas anunciadas merecieron un inmediato paro de actividades del personal, ante lo cual el presidente comunal electo dijo: "Recién esta mañana tomamos el mando y no hemos tenido tiempo de revisar nada, le pedimos al sindicato que este paro esperara hasta que nosotros tengamos una respuesta pero decidieron hacerlo ahora".

Es que la planta de empleados de la comuna creció casi el doble en los últimos cuatro años. "Hay 73 empleados y cuando nos fuimos había 42, algo vamos a tener que retocar, estamos analizando para ser lo más prudentes posible", dijo Marucco, quien ya había sido presidente comunal hasta hace cuatro años, cuando dejó el cargo.

Tal cual lo publicó LaCapital el 13 de octubre, el gobierno de la provincia confirmó el decreto para que Jorge Marucco, ganador de las últimas elecciones, culmine la transición y luego asuma oficialmente el 10 de diciembre. La localidad del departamento San Jerónimo, que quiere ser ciudad, enfrenta una fuerte crisis financiera.

En la ocasión, el ministro de Gobierno, Pablo Farías, reconoció que desde el inicio se evaluó la posibilidad de trasladarle el destino de la localidad a quien ganara las elecciones: "Creemos que es lo lógico, Drovetta estuvo de acuerdo desde primer momento. Marucco pidió un tiempo para ordenarse. Drovetta puede ayudarlo desde entonces", dijo el funcionario. Y destacó: "Es una transición sin conflictos, con absoluto consenso entre ambos. Nos pareció adecuado porque fue electo y tiene el respaldo de la gente, son dos meses que pueden servir para ganar tiempo, para organizarse mejor. La situación es compleja y Maciel no es una excepción".