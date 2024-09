Hospital Eva Perón: tras la muerte de un paciente, su familia protagonizó agresiones y destrozos

Marcelo Ferreyra, representante de los trabajadores del Eva Perón, señaló que hechos como el ocurrido el viernes “se vienen repitiendo cada tanto" y que "solo de casualidad no se produjo una fatalidad". Remarcó: "Ya se sabía que podía llegar a ocurrir algo así. En este lugar todos estamos muy expuestos a los hechos de violencia ”.

>> Leer más: El Siprus repudió la agresión a una médica en el hospital Eva Perón de Baigorria

Norma, una de las empleadas de ese sector, describió lo ocurrido: “La pasamos muy mal y ahora tenemos miedo. Estamos amenazados. Si esas personas hubieran estado armadas, hoy estaríamos hablando de un hecho de muerte. Rompieron el sector donde el personal marca para empezar a trabajar, violentaron una puerta, volaron cajas, vidrios, macetas, arrancaron una ventana del lugar donde nos cambiamos. Agredieron al personal de seguridad y a un médico. Los otros pacientes de terapia, algunos están sedados, pero otros escuchaban el escándalo y eso no es menor”.

“Esto va más allá de la cantidad de personal. Tiene que ver con la seguridad para trabajar, y necesitamos volver al edificio del Eva Perón. El hospital modular fue para la época de pandemia. Ahora, el personal tiene miedo de salir a la calle y sufrir represalias. Esto es un hospital, uno trabaja con presión, cómo te concentras en un paciente crítico cuando estás con miedo. Para nosotros todos los pacientes son iguales, queremos que vivan todos y no entendemos estas reacciones”, agregó Norma en declaraciones a El Tres TV.

>> Leer más: Una médica del Hospital Eva Perón denunció que fue brutalmente golpeada por una paciente

“Esto no tiene que ver con el narcotráfico. La sociedad está violenta. Queríamos un hospital abierto, pero no podemos implementarlo. Hoy pongo la cara, pero tengo miedo al visiblizar esto. Durante el fin de semana se siguió atendiendo sin ningún tipo de restricción. Acá viene gente sin obra social. Somos un hospital escuela, tenemos que seguir trabajando y no nos negamos a trabajar. Los directivos pusieron un policía de custodia para el momento de los partes de salud, pero esto puede volver a ocurrir”, añadió.