La CGT-San Lorenzo lanzó para hoy un paro general regional de 24 horas. La central obrera adhiere así a la huelga que durante la mañana de ayer iniciaron los aceiteros sanlorencinos y que responde a la protesta por la muerte, el miércoles, de un operario de 61 años de la planta de Cofco (ex Nidera) en Puerto San Martín y que provocó además numerosos heridos.

La CGT-San Lorenzo, que encabezan el secretario general de los Municipales de Capitán Bermúdez, Jesús Monzón, y el de los Aceiteros, Pablo Reguera, confirmó que desde la cero hora de hoy se iniciará un paro general de actividades en todo el Cordón Industrial, en adhesión a la huelga iniciada ayer por el Sindicato de Obreros Aceiteros y que responde a la muerte de un operario tras la explosión ocurrida el miércoles en la planta de la empresa Cofco.

El anuncio se concretó sobre el final de la conferencia de prensa que los Aceiteros realizaron ayer por la mañana, y en la que se vio a varios dirigentes cegetistas. Según adelantaron, el paro será activo y por 24 horas, y sin presencia en los lugares de trabajo.

No obstante, y pese a algunas diferencias por las cuales el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros está afuera de la misma, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso de la República Argentina adhirió a la medida en solidaridad con los trabajadores, por lo que hoy el paro aceitero tendrá dimensión nacional comprometiendo 12.000 obreros del sector, 1.400 de ellos de Rosario.

Además de los Aceiteros, se sumarán a la huelga el Sindicato Obreros y Empleados Petroleros Unidos, los Municipales de Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria, los Químicos de San Lorenzo, el Sindicato Papeleros de Capitán Bermúdez y Petroquímicos de Fray Luis Beltrán. En cuanto a los gremios docentes, habrá que aguardar definiciones, ya que Sadop depende de la confirmación que brinde Rosario y Amsafé no tiene aún posición tomada.

También adhiere a la medida el Sindicato de Trabajadores Municipales (Sitram) de San Lorenzo, que convocó a una huelga y además se sumó el rechazo a los despidos ocurridos la pasada semana en Fabricaciones Militares de Fray Luis Beltrán. Este gremio, conducido por Edgardo Quiroga, incluye también a los agentes municipales de Fray Luis Beltrán, Ricardone y Maciel.

Durante la conferencia de prensa de ayer, Reguera consideró que lo ocurrido el miércoles "es responsabilidad de la empresa y de los ingenieros en seguridad e higiene laboral, que no tomaron las medidas adecuadas ante un hecho que venía ocurriendo desde hace cuatro meses".

Para el dirigente sindical, no se trató de "un chispazo eléctrico que tomó contacto con el polvillo. Había celdas que se estaban quemando desde hace cuatro meses y todo el movimiento que hacían con el maíz fue explosivo", afirmó.

Los trabajadores aceiteros efectuaron también fuertes reclamos por mejores controles, y pidieron una mesa deliberativa que determine los controles que han de efectuarse en materia de seguridad en las plantas industriales de todo rubro.

Pronunciamientos políticos

También, desde el aspecto político, la conducción sindical de los Aceiteros cuestionó a los intendentes del Cordón por no hacerse presentes en el lugar de los hechos y por su "desinterés" en investigar lo sucedido, en clara alusión a las actitudes adoptadas el miércoles por los mandatarios de Puerto San Martín, San Lorenzo y Timbúes.

En ese plano, también se pronunció el diputado Carlos Del Frade, quien desde su cuenta en Facebook señaló: "Domingo Ramón Giménez tenía 61 años y hoy (por el miércoles) murió en la explosión ocurrida en la ex Nidera, en Puerto General San Martín. Nidera vendió por 30.121 millones de pesos durante el año pasado y fue la empresa número 34 entre las mil que más facturaron en la Argentina. 83 millones de pesos diarios; 3 millones y medio de pesos por hora; 58.103 pesos cada sesenta segundos. Demasiado dinero para no invertir en higiene y seguridad industrial. Domingo no debió morir".

"La tragedia, tras la explosión de la ex Nidera, podía evitarse", expresó por su parte el diputado Héctor Cavallero, quien señaló que "una vez más, la desidia y la falta de inversión se pagan con la vida de los trabajadores".

El ex intendente de Rosario recordó que "en octubre de 2016, el gobernador Miguel Lifschitz, junto al jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, anunciaban inversiones por más de 32 mil millones para el desarrollo de los puertos de la provincia mientras recorrían las instalaciones de Terminal 6 y Cofco, en Timbúes".

Para el legislador "se desoye a los trabajadores ya que desde el Sindicato de Aceiteros venían advirtiendo sobre la falta de inversión en seguridad para los trabajadores, sobre todo en la zona de túneles, que es donde se produjeron las explosiones, por el alto nivel de alcohol en el polvillo por donde funcionan las cintas transportadoras".

También anunció Cavallero que presentará un pedido de informes "para que el gobierno provincial, a través del área que corresponda, informe sobre el control de los establecimientos dedicados al almacenamiento, distribución, acondicionamiento y conservación de granos ya que deben cumplir diversas medidas de funcionamiento según la resolución firmada por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia en el año 2003".

Llamado a movilizar

La catástrofe de Cofco también contagió el plenario que se llevaba a cabo el miércoles en la puerta de la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán con la participación de las CGT y las CTA sanlorencinas, que se plegaron a la medida y llamaron además a una movilización y acto central en la "Esquina de los bancos", en San Lorenzo.