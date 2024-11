Encontraron a Jean Pierre: el joven rosarino llevaba más de un mes desaparecido

"Pensé que estaba sola, pero me ayudaron mucho. No deseo a nadie pasar por esto" dijo la madre del joven rosarino encontrado con vida en Ibarlucea

Asimismo, la madre de Jean Pierre también agradeció la difusión del caso y destacó que su hijo apareció bien. “Quiero agradecer a todas las personas que difundieron, de corazón. Pensé que estaba sola, pero me ayudaron mucho. No deseo a nadie pasar por esto”, sostuvo María.

A la hora de contar cómo fue posible encontrar a su hijo, contó: “Una mujer me llamó, me preguntó si era la madre y me pasó el teléfono con mi hijo. Enseguida reconocí su voz. Lo encontró deambulando, lo llevó a una iglesia cristiana y de ahí a la granja”. Después de eso, María y su familia se acercaron al centro de rehabilitación y finalmente lograron reencontrarse con Jean Pierre tras un mes sin tener noticias de él.