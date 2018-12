Dos camiones chocaron esta madrugada en el cruce de las rutas 34 y 91, en jurisdicción de Totoras y uno de los vehículos volcó. Los dos choferes quedaron atrapados en las cabinas y tuvieron que ser rescatados por los Bomberos Voluntarios de esa localidad. Sufrieron heridas que no eran de gravedad.





El accidente se registró alrededor de las 6. Sucedió entre un camión que circulaba por la 34 hacia el norte y otro que lo hacía por la 91 en sentido descendente. En el cruce de ambas arterias ambos chocaron y terminaron a la vera de las trazas.





Según el portal InfoMas, producto del fuerte impacto, uno de los camiones volcó y ambos conductores quedaron atrapados, debiendo ser rescatados por los Bomberos Voluntarios de Totoras con heridas que no revisten gravedad aunque no se descartaba una fractura en uno de ellos, de los cuáles aún no se informaron identidades de manera oficial.





camiones2.jpg Así quedó uno de los camiones tras el choque. Foto: Informás.com







Uno de los camioneros fue derivado al Samco de la ciudad y el otro al Sanatorio Regional Totoras para evaluar las heridas por los médicos de guardia. En el lugar trabajaron, además de bomberos, policía y Gendarmería Nacional. El tránsito en la zona ya se normalizó.