Cosecha gruesa y un problema sin resolver: rutas de la región colapsadas por camiones

Ante ese problema, el gobierno provincial inició gestiones ante Vialidad Nacional para hacerse cargo al menos de la reparación de las rutas, pero hasta el momento eso trámites no llegaron no dieron los frutos deseados. A todo esto, la congestión de camiones que se da en la región no es algo nuevo. Con cada cosecha gruesa, los accesos a las localidades donde están los puertos exportadores colapsan. Esa situación no solo genera molestias para los choferes, que en muchos casos quedan varados en las rutas, sino una verdadera tortura para los vecinos del lugar.