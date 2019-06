El flamante concejal electo por el partido vecinal Venado Renace, Darío Jeannot, aseguró que su primera propuesta ante sus pares será la de rebajar las dietas en un 50 por ciento ya que "es obsceno que un edil gane más de cien mil pesos mensuales teniendo en cuenta la cantidad de gente que tiene que vivir con muchísimo menos de ese dinero".

Jeannot estuvo al frente de la delegación de Ansés de Venado Tuerto y fue separado de su cargo por cuestiones "políticas" a fines de 2017. Tras ello se retiró de Cambiemos y participó de las elecciones recientes con un partido vecinal y dio el batacazo tras quedarse con la quinta banca que disputaba con su ex aliada, (la macrista) Viviana Downes, quien no pudo retener la banca de Cambiemos.

A Jeannot se le hará bastante difícil romper la actitud corporativa de la mayoría de los ediles que no ven con malos ojos pasar a ganar más de cien mil pesos mensuales. Claro que ese sueldo, son ellos los que se lo ponen con algunas restricciones, como las que no deben superar al sueldo del intendente José Freyre, quien aseguró que su salario ronda los 72 mil pesos mensuales. Un 40 por ciento menos que lo que percibe un edil en Venado según esa cuenta.

Lo cierto es que días atrás se desató una fuerte polémica tras varias publicaciones en redes sociales que indicaban que los concejales de la ciudad perciben 100 mil pesos de sueldo mensual. La concejal Liliana Rostom, de Nuevo Horizonte, y actualmente a cargo de la presidencia del Concejo, negó esa versión sobre el aumento de dietas aunque efectivamente de bolsillo hubo un aumento tras la resolución Nº 208 del 9 de mayo pasado.

De los 10 concejales, sólo uno envió a éste diario el recibo de sueldo de marzo en el cual consta que es de 86.722 pesos aunque —aclaro— "con el aumento debemos estar en los 98 mil o cien mil pesos". Es decir que con la resolución el neto a cobrar rondaría los cien mil pesos. Lo extraño es el casi silencio absoluto y corporativo de los ediles para mostrar el recibo de sueldo o contar efectivamente lo que ganan. Sólo un edil envió una copia del recibo de sueldo de marzo. Claro, sin el aumento de los meses posteriores.

Más curioso aún es que casi ninguno se prestó a la charla franca o a una nota por lo que oficialmente no se sabe a ciencia cierta lo que perciben de sueldo salvo por la actitud de un edil que decidió hacerlo público. Dos de los ediles, uno peronista y el otro radical, enviaron un WSP con una foto de la liquidación oficial que no es ni más ni menos que un papel escrito al mejor estilo de la vieja libreta de almacenero pero impresa desde una computadora y en el que afirman que les liquidan mensualmente 102.250, 49 pesos.

Redes

En rigor lo publicado en las redes sociales daba cuenta de un sueldo, según varios ítem, que totalizaba la friolera de 154 mil pesos por cada concejal, aunque esa cifra no sería por cada concejal sino que alrededor de cien mil sería lo que perciben. Un disparate de todos modos.

Curiosamente la grieta desapareció como por arte de magia cuando desde distintos lugares periodísticos se quiso saber si la versión sobre el aumento de sueldos que circuló en las redes era cierto. Casi todos hablaron con este corresponsal de una intencionalidad política en la publicación sin tener en cuenta que la polémica en cuestión abarcaba a todos los partidos políticos.

"Actúan corporativamente y siempre van a culpar a otros de lo que ellos no informan que cobran y que realmente es una locura en este contexto de crisis que está atravesando el país", dijo —casualmente— un ex legislador. A su lado otro ex asentía con la cabeza y soltaba una sonrisa picarona. "Casi siempre fue igual", dijo al pasar.

Para la presidenta interina Rostom, en reemplazo del peronista Pedro Bustos, "pueden venir acá, revisar, ver. Está a la vista de cualquiera, ahí creo que se le mandó a la radio recién una resolución, nosotros no nos aumentamos el sueldo, están poniendo el sueldo de los secretarios, las leyes sociales. La confusión surge de la resolución, fue por un rango administrativo que no tiene nada que ver, se sumó gastos de representación y dieta, pero se percibe lo mismo, pero eso no suma nada, podés preguntar a cualquier concejal".

En efecto, este diario hizo eso. Preguntarle cuánto ganaban. Muchos se hicieron los desentendidos, otros y curiosamente decían no recordar la cifra y otros que no podían encontrar el recibo de sueldo para mostrarlo. Algo que resulta increíble cuanto menos en el término más benévolo de la palabra.

Intencionalidad

Otro de los que abona esa misteriosa teoría de la intencionalidad política es el concejal radical Santiago Meardi, ya que sostiene que es una operación de prensa montada por el oficialismo, que es justicialista.

Lo curioso es que de los 10 concejales tres forman parte del oficialismo justicialista. Es decir que es el bloque más importante junto a otro de radicales que también tiene tres ediles. Un disparate que tiene más para justificar el hecho que a presentar las pruebas de lo que se dijo en redes y que muchos de ellos ocultan.

Para Rostom la Municipalidad sería también la responsable de que trasciendan "esos datos". Agregó que "habría que llamar por teléfono a la Municipalidad, reclamar el listado de los empleados, cuánto cobran todos. ¿Por qué solamente los concejales? Nosotros no tenemos viáticos, yo sólo en combustibles gasto seis mil pesos por mes, más todo... es imposible".

Polémico y frontal

Jeannot no es un político más. Fue uno de los fundadores del PRO en Venado Tuerto y un referente de peso provincial. Además llegó a ser vicepresidente a nivel nacional del macrismo. Visiblemente desencantado abandonó esas filas y en las últimas elecciones se presentó por un partido vecinal desplazando precisamente a sus viejos correligionarios de la banca.

"La peor gente que conocí en mi vida, la conocí en el PRO. Demostraron ser igual a lo que criticaban antes", dijo Jeannot, quien no tiene pelos en la lengua a la hora de declarar periodísticamente.

Precisamente de las cinco bancas en juego, finalmente quedaron dos para el Frente Progresista, (Leo Calaianov y Mariana Iturbide), dos para el peronismo (Pablo Rada y Emilce Cufré) y la última que fue para Jeannot.

Cabe acotar que en la previa la quinta banca parecía que sin problemas sería para la macrista y actual concejal, Viviana Downes, cosa que no fue así ni siquiera tras el apoyo de referentes de peso, con visita incluida a la ciudad del presidente Mauricio Macri, el candidato a gobernador santafesino José Corral, el cómico Miguel Del Sel o la propia diputada Elisa Carrió, quien cerró la campaña de Downes en la Sociedad Rural de Venado Tuerto.