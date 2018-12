Amsafé Rosario exigió hoy al Ministerio de Educación la separación del cargo de un sacerdote que trabaja como docente en en una institución de formación superior por considerar que los contenidos de su cátedra son discriminatorios, misóginos y antidemocráticos.

Esta mañana, en una rueda de prensa encabezada por el secretario general Gustavo Terés, la cúpula del gremio solicitó a las autoridades de Educación que separe del cargo al cura Sergio Casas Silva, profesor del instituto terciario Héroes de Malvinas, de la vecina ciudad de Villa Gobernador Gálvez.

"Promovemos la libertad de cátedra pero el límite es al fascismo, el autoritarismo, el no respeto a las instituciones", dijo el secretario general de Amsafé, Gustavo Terés este jueves en una conferencia de prensa.

Desde Amsafé se reprodujo parte del texto donde se fundamenta el pedido con algunos de los dichos de Casas Silva:

"Un padre jamás puede hacer de madre (...) El temperamento heredado (...) la sensibilidad, la misericordia y la preocupación que son propias de la mujer (...) y (su) estado anímico, o la fuerza, la justicia y la veloz acción sin amaneramientos propios del varón (...) Existe un deber en el Estado (...) que mal haría si fomentara, por ejemplo la denominada "disforía de género" (que en realidad es la impotente y estéril homosexualidad, dejando aclarado que en sí la tendencia homosexual es un tema de emocionalidad y afectividad desviada de su objeto propio). Está siendo este tipo de anti-educación, impartida en muchos tipos de establecimientos públicos de gestión estatal y de gestión privada de la Argentina, lo cual consiste ni más ni menos en corrupción de menores (...) y pornografía lo cual es contenido de todos los cuadernillos de "educación sexual" distribuidos gubernalmente, así como la promoción de la prostitución (...) Todos estos delitos resultan cometidos por quienes brindan educación sexual o ESI".

Según el cura, la ESi “resulta un contrasentido ya que el sexo es un dato biológico no debatible, basado inicialmente en la identidad otorgada por los cromosomas (XX o XY, no existiendo alternativa alguna a ello. (…) Es decir, el dato biológico no resulta “educable” (..) La identidad de los cromosomas no se elige. Y por ende no resulta educable, siendo ellos la base sexual que no puede ser “educada” (…)”.



En tanto, desde el Ministerio de Educación se indicó que debido a las denuncias realizadas por docentes y estudiantes se decidió iniciar una investigación administrativa.

"Considerando que existen sospechas de haber comprometido algunas de sus obligaciones docentes es que se dio curso al procedimiento establecido por ley provincial 10290 Régimen de Disciplina Docente, se informó.