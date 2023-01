Video: así fue el ataque incendiario contra Empleados de Comercio

Al pasar frente a la obra social, la mujer se da vuelta porque alcanza a advertir algo irregular con dos muchachos, que luciendo barbijos (uno con gorra y otro con lentes oscuros), se ubican frente al local, cerrado a esa hora, pero que enseguida derraman combustible y sin perder tiempo prenden fuego. Hasta uno de ellos alcanza a grabar su propio video.

Molotov en Empleados de Comercio.mp4

En el instante en que se produce la llamarada, los delincuentes huyen a pie a toda velocidad, cruzando Corrientes en dirección a Tucumán hasta que salen del foco de la cámara.

Aclaración de Empleados de Comercio

Desde la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario aclararon este martes que “no hubo amenazas previas” al ataque con una bomba molotov contra la sede de la obra social de Corrientes al 400. Silvana Crocci, prosecretaria general del sindicato de los trabajadores mercantiles, dijo que no tenían ninguna sospecha sobre el motivo del incidente. La obra social de los mercantiles fue una de las entidades atacadas este lunes. Otro incidente similar tuvo como blanco la sede de la Unión de Recibidores de Granos, en San Lorenzo al 2000.

>> Leer más: Empleados de Comercio dice que no hubo amenazas previas al ataque a la obra social

Crocci aseguró que no tenía “ninguna sospecha” sobre las motivaciones del ataque. “Todos conocen en Rosario lo que es el sindicato de empleados de comercio y la obra social. Tenemos un tránsito de personas, con excepción de enero que es época de vacaciones, de 8 mil personas por días en base a los servicios que damos, es decir comedor, farmacia, proveeduría, etc. etc.”.

“Nuestra organización está abierta a la comunidad. Y con los 30 mil afiliados que tenemos, no es una organización de puertas cerradas, al contrario. No recibimos amenazas. Como organización sindical no tenemos mucho más para decir. Anoche nos enteramos que hubo un ataque en San Lorenzo al 2000 donde hay una obra social de portuarios, pero no hay ninguna relación o motivo para esto. No encontramos ninguna razón para que esto ocurra”, añadió.