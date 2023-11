Víctimas de choques de vehículos policiales: historias que duelen

Déficit habitacional: cuatro de cada diez rosarinos no son propietarios

Cristian contó: “Veníamos por San Luis y Suipacha cuando apareció una moto sin sirena y a toda velocidad, me chocó al medio y nos tiró. Andrea pegó con la cabeza contra un auto estacionado y al tener el casco puesto no le afectó el cráneo. La trajimos al Sanatorio de la Mujer. Durante cuatro horas uno de los policías que estaba en el choque intentó que yo lo acompañara a la seccional a hacer la denuncia, le dije que se fuera, que mi mujer estaba a punto de morirse”. Mientras cuenta su situación Cristian sostiene las frases como puede y la voz se le fractura en un llanto ahogado. “Casi se me muere mi mujer”, repite. Y cuenta: “Vamos a iniciar una demanda”.