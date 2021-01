Transporte: dudas y algo de desconcierto en la primera jornada de cambios

“El día no ayuda”, dijo la señora parada en la esquina de Santa Fe y Corrientes mientras esperaba el colectivo con sus dos niños agarrados fuertes, uno de cada mano. Y sí, la adecuación del sistema de transporte que comenzó a la cero horas de este lunes no fue fácil, los 33 grados de calor a la sombra y los 38º de sensación térmica sobre el mediodía no ayudaron. Y más allá de las defensas y las críticas a los cambios, la complejidad de la movilidad de la ciudad es innegable y llegó bastante antes de la pandemia de coronavirus que no hizo más que hacerla saltar por los aires. Además de calor, en las paradas del centro se vio desconcierto en algunos, y hubo pasajeros que tuvieron incluso que correr el colectivo que los llevaba a destino. Y si bien había agentes municipales evacuando preguntas en los puntos estratégicos, muchos no la tuvieron fácil, sobre todos los adultos no tan familiarizados con la tecnología para acceder a los nuevos recorridos. La mayor duda no fue cómo llegar hasta el centro, sino saber cuál tomar para volver al barrio. El deseo de todos, “que el colectivo venga más rápido”, cosa que al menos en las primeras horas muchos dijeron no notarlo. En este marco, las autoridades pidieron paciencia.