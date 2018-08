Un desperfecto eléctrico fue el origen de un incendio en una humilde vivienda ubicada en el fondo de un pasillo de Doctor Riva al 3600. En la casa viven cuarto familias con ocho chicos y las pérdidas materiales fueron casi totales.

"El incendio se desata porque se prende fuego el cable de la luz con el colchón de mi hermanita donde yo estaba durmiendo", contó Lourdes a "Procopio 830" de La Ocho.

La mujer relató que el grito de su hermanita alertó del incendio en la habitación tanto a ella como a su marido y a su hermano -en la misma casa viven varias familias- quienes de inmediato intentaron sofocar sin éxito el incendio del colchón.

riva2.jpg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital riva3.jpg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

"Mis dos hijos estaban en otra habitación de atrás y se iban a prender fuego si yo no agarraba el colchón. Entonces lo saqué con fuego al patio. El fuego no me importa, dije: 'mis hijos tienen que salir vivos, con todo el humo que había mis hijos podían estar intoxicados'", narró entre lágrimas la mujer.

Cuando lograron sacara al patio el colchón y la garrafa ya era tarde. "Hago coraje y saco el colchón, mientras mi nene se quemó todo el pie. Y cuando miro para atrás veo que el colchón tiró rastros por todos lados y se prendió fuego todo. Perdimos todo", relató Lourdes.

riva5.jpg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital riva4.jpg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital riva6.jpg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

En la casa viven cuatro familias, todos parientes. En total son ocho adultos y ocho chicos de entre 2 meses y 16 años. Con la ayuda de los vecinos, todos los chicos ponerse a salvo del fuego.

Ahora llega el tiempo de intentar reconstruir y recuperar parte de los perdido. Para quienes quieran y puedan colaborar con la familia, desde colchones, zapatillas o frazadas, dejaron un teléfono de contacto: 341-6121521.