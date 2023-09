Preparan un acto "con risas y bailes" para recordar a profesora de danzas árabes asesinada

En diálogo con La Capital este sábado, el titular de la Sociedad Libanesa de Rosario, Ariel Naserala, no ocultó su emoción al recordar a Virginia pero aclaró de entrada que el acto del domingo 24 "tiene el objetivo de homenajearla con alegría, mucha energía, bailes, sonrisas y música. No vamos a ir a lamentarnos, no vamos a hacer un acto de protesta por la inseguridad en Rosario. Esa es la idea. Lo otro ya lo hicimos. No queremos que se transforme en una cuestión política. Esta vez pasa por otro lado".