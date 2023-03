Por la ola de calor, la Gurruchaga suspendió las clases en el secundario

b7e8dd87-fb83-43dc-ad12-252f14d1281d.jpg

Para avalar el uso no obligatorio del uniforme, desde la Gurruchaga se argumentó: “Entendemos que la escuela debe adaptarse al contexto priorizando el bienestar de nuestros estudiantes sin interrumpir el dictado de las clases; de esta forma podrán refrescarse y hacer la escuela más placentera”.

Si bien el Ministerio de Educación resolvió la semana pasada suspender las actividades deportivas debido a las altas temperaturas, la idea de continuar el dictado de clase seguía en firme. Más aún, con la aceptación a la segunda oferta salarial que se hizo en paritarias. En 2023 ya se perdieron 4 días por el conflicto derivado de las negociaciones por el salario docente.

“Es buena idea para las escuelas que tienen algunas condiciones básicas como la Gurru. Otras ni agua, ni mangueras, ni pibes con traje de baño. Se podría ampliar para las escuelas y comunidades con condiciones para garantizar eso”, razonó el titular de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) Rosario, Juan Pablo Casiello.

Durante la semana pasada fueron varios los casos de alumnos descompuestos por el calor que motivaron el llamado de porteros y docentes a sus padres para que los vayan a retirar.

Amsafé pide suspender las clases

Amsafé Rosario pidió este lunes -nuevamente- que debido a la ola de calor se suspendan las clases. “Encontramos una gran cantidad de edificios escolares que no están en condiciones de dictar clases. Algunos no cuentan con la provisión de agua en el conjunto de sus instalaciones. En algunos casos, por techos de chapa o aulas móviles se transforman en un verdadero horno desde la mitad de la mañana en adelante”, dijeron y remarcaron que no se hicieron las inversiones necesarias, por lo que solicitan la suspensión “total o parcial del dictado de clases en aquellas escuelas que no estén mínimamente preparadas para enfrentar la actual ola de calor”.

2552b05c-ec6f-495e-80c2-abc7100222cb.jpg

“Enoja mucho que los funcionarios de Educación desde la comodidad del despacho con aire acondicionado digan que se dé clase, aunque sea en los patios”, criticó Casiello.

Pero las inclemencias del tiempo también afectan a la educación privada. Sin ir más lejos, en el nivel primario del Colegio La Salle se resolvió que “mientras dure esta ola de calor, respecto de la obligatoriedad del uniforme, los niños podrán presentarse con ropa (short, musculosa) y calzado liviano, en lo posible tratando de respetar los colores. Desde la escuela se accionará puntualmente sobre la actividad física, los espacios y la hidratación”, se detalló.

Este fin de semana, llegó la nota también a los integrantes de la Escuela Sagrada Familia. En un primer momento se aduce que el calor agobiante y el impacto en el proceso de enseñanza derivó en una determinación marcando que se pone en un situación adversa el bienestar de niños y adolescentes. “Hemos resuelto que el lunes, las familias puedan decidir con libertad enviar o no a sus hijos a la escuela, sabiendo que no se computará inasistencia y se posibilitará material y actividades del día vía classroom o al regreso escolar. El colegio estará abierto y con sus docentes en las aulas. Estamos atentos a cualquier otra definición ministerial al respecto”, se informó.

7a1a9279-d106-48e6-8095-9967734edcb8.jpg

También se sumó el Colegio San José. “Desde el lunes y hasta el viernes inclusive, los alumnos puedan venir con el uniforme si lo desean, o con la siguiente vestimenta: remera o camisa de algodón, color claro, mangas cortas. No musculosa. Bermudas de jean o similar”.