Por abrumadora mayoría, Siprus rechazó la oferta salarial y lanzó un paro de 48 horas

El gremio consideró "insuficiente" el aumento ofrecido por la provincia. ATE y UPCN tampoco aceptaron la propuesta, aunque no harán medidas de fuerza

Por abrumadora mayoría y en consonancia con la docencia, el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus) rechazó la propuesta del 33,5% ofrecida por el gobierno provincial y lanzó un paro de 48 horas para este miércoles y jueves . Los empelados estatales nucleados en ATE y UPCN también la rechazaron , aunque por el momento no harán medidas de fuerza.

"La votación expresa lo que planteamos tras la última reunión: el porcentaje de aumento, su cuotificación y no contemplar lo perdido en febrero, es insuficiente. Como lo es también no contemplar ninguno de los treinta puntos no salariales que expusimos como sindicato en la paritaria", expresó el secretario general de Siprus - Fesprosa, Diego Ainsuaín.