Polémica por la cantidad de femicidios registrados en la provincia en 2017

Los recientes y conmocionantes femicidios registrados en Santa Fe activaron una controversia respecto a la magnitud de los casos ocurridos el año pasado en Santa Fe. Un relevamiento de femicidios que lleva adelante el equipo de género de la concejala Norma López contabilizó

38 muertes de mujeres, el número más alto en los últimos diez años. Pero en la Subsecretaría de Políticas de Género de la provincia la estadística fue menor: 32 casos en base a una diferencia metodológica clave al momento de rotular las muertes violentas.

El equipo de la edila del Frente para la Victoria lleva desde hace siete años el registro de las noticias publicadas en los medios de comunicación, tanto gráficos como digitales, que dan cuenta de estas formas de violencia extrema contra la mujer. La tarea retomó el trabajo que desde 2008 realizaba el Instituto de Estudios Jurídico Sociales de la Mujer (Indeso).

Los 38 asesinatos de mujeres registrados durante 2017 en la provincia superan todos estos registros. Sólo se acercan las cifras de 2016, cuando se contaron 36 asesinatos de mujeres y el 2015, que terminó con 31 mujeres víctimas de la peor forma de violencia machista. En 2014, los casos registrados en la provincia habían sido diez.

La nómina incluye los casos de mujeres asesinadas en contextos de "crímenes de odio", como los define el Código Penal, y en esas circunstancias que convierten a las mujeres en blancos especiales.

De acuerdo al trabajo, durante el año que acaba de concluir, 32 asesinatos se desarrollaron dentro del círculo íntimo de la víctima. Once de estas mujeres fueron asesinadas por su pareja, seis por su ex pareja, siete por un pariente y ocho por un conocido. En apenas tres casos se sindicó a un desconocido como el homicida y en tres casos no existen datos sobre la identidad del asesino.

De las mujeres asesinadas durante 2017, 22 no superaban los 34 años.

Alarmantes

"Los números siguen siendo alarmantes y evidentemente las políticas públicas no alcanzan", advirtió López y señaló que "en el mismo año en que el Ministerio de Seguridad provincial muestra un descenso de los homicidios, los asesinatos de mujeres siguen creciendo".

Para la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, "es evidente el retroceso del Estado pese a las cientos de acciones que se realizan, al movimiento de mujeres y al grito unánime de la sociedad en el Ni una menos", dato que se traduce en la reducción de los presupuestos dedicados por el gobierno nacional para atender políticas de género.

"Las áreas de Género no tienen presupuesto suficiente en ninguno de los niveles. El municipio de Rosario tiene acciones que han mejorado, pero esto no significa que no sigamos teniendo grandes falencias", consideró López y remarcó la necesidad de ampliar los lugares de alojamiento para mujeres y niños en riesgo.

De acuerdo al relevamiento que puede observarse en el Mapa Interactivo de Femicidios que puede consultarse on line (en www.normalopezsf.com.ar) del total de mujeres asesinadas por esta causa, 16 fueron registradas en el departamento Rosario; 10 en la Capital provincial; tres en el departamento Castellanos, dos en el departamento Belgrano al igual que el departamento San Martín; y un caso de femicidio se dio en cada uno de los departamentos de San Lorenzo, San Jerónimo, San Cristóbal, General López y Garay.

La concejala remarcó la necesidad de desarrollar políticas activas de prevención de este tipo de violencia.

"En los últimos diez años hemos avanzado mucho en materia de derechos, pero la sociedad sigue sosteniendo un modelo patriarcal y machista", dijo la concejala. Por eso, estimó, "hay prácticas que se siguen reproduciendo y que necesitan políticas preventivas en materia de violencia".

En este sentido, advirtió que la mayoría de las víctimas tienen denuncias judiciales previas contra quienes terminan convirtiéndose en sus asesinos. "El Poder Judicial aparece siempre presente en la investigación penal, en el final del proceso", aseguró.

"¿Cuántas muertes de mujeres más vamos a seguir lamentando hasta que la Justicia aplique las leyes como corresponda y que los agresores sean juzgados?, se preguntó y recordó que "sin sanciones justas, la violencia se naturaliza; y esa decisión, provoca impunidad".

Los números de la provincia son "similares pero menores", remarcaron fuentes de la Subsecretaría de Políticas de Género del Ministerio de Desarrollo Social.

A raíz de una serie de diferencias metodológicas clave al momento de rotular las muertes violentas, en la Casa Gris contabilizaron unos 32 femicidios a lo largo de 2017 (ver aparte).





144: línea de denuncias en la cual se pueden alertar los casos de violencia de género