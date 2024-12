Paseo Alberdi es el centro comercial con menos locales vacíos de Rosario

Ciro Rizzi, presidente del paseo Alberdi, marcó que desde la pandemia hasta estos días, mejoró la proporción de locales vacíos, aunque no hubo una gran mutación de rubros. "Llegamos a tener una desocupación de entre un 16% y un 20% y ahora estamos en un 5%. En este último año sea han ocupado unos 7 locales que estaban vacíos", manifestó.

Un dato particular es que abrieron muchas ferreterías de distintas marcas, que no son del mismo titular. Es un rubro que progresó este último año, con unos 6 exponentes en todo el tramo de la avenida. Pero sigue habiendo deudas: "En gastronomía se anexaron tres lugares, pero es una de las faltantes de la zona. Es necesario que aparezcan propuestas de nivel. Quizás habría que modificar ordenanzas con respecto a lo que se permite en la vereda, en la dársena o en la calle para incentivarlo", opinó.

En ese sentido, aprovechó para aclarar que más allá de las buenas cifras de ocupación, el consumo está golpeado. "Los rubros en general no están todos bien. Hay algunos muy puntuales que han progresado este año, y el resto está con un 20% o 30% de baja. La indumentaria, sobre todo lo que es jeans y ropa informal, está con caídas. Y la perfumería también sufrió una merma en el ticket promedio", señaló.

Causas

"En este tipo de corredores se observa un sentido de pertenencia de la gente del barrio por el comercio de cercanía. No hace falta que una marca que se instala sea de primera línea en cuanto a su posicionamiento empresarial para funcionar. Por ejemplo, una casa de electrodomésticos puede no ser reconocida: hay un multimarca y si tiene valores competitivos, los vecinos apuestan ahí, porque no se te tienen que ir a otro lado", explicó Alejandro Bazzini, coordinador del departamento de Estadística del Cocir.

Otra realidad, pensando la pospandemia, es que se creía que el e-commerce, de gigantes como Mercado Libre, iba a limpiar del mercado a todos los locales más chicos. "Pero ahora nos damos cuenta de que hoy hay espacio para que convivan ambas plataformas, la presencial y la virtual", caracterizó.

También cree que fue clave la intervención del corredor inmobiliario: "Fuimos los que nos sentamos con los propietarios a explicarles que el local vacío no le sirve a nadie, porque no ingresa dinero y genera gastos. Que debíamos rever condiciones, valores de oferta e indexaciones. El inquilino también aportó su parte. El sector comercial tiene un vínculo muy cercano al dólar. Como se planchó la cotización, la inflación se desaceleró, el comerciante percibió cierta estabilidad económica y se animó a invertir", dijo.

Por último, destacó otros dos aspectos: "El factor seguridad para mí fue determinante, tanto en Alberdi como en Luis Agote y Empalme de Graneros. En esos tres corredores, por encima de todo, el descenso de la curva del delito tuvo un impacto positivo directo en la ocupación de locales comerciales. Y otro factor que creo que es clave, es que todo mejora cuando los comerciantes de una zona se agrupan".

Desarrollos en zona norte

Un aspecto anexo a analizar son los nuevos desarrollos que se autorizaron y que se están ejecutando en la zona. "Por ejemplo, sobre el corredor de Avellaneda, luego de los cambios en el Código Urbano para incentivarlos hace algunos años. También se modificó sobre Alberdi el año pasado, con lo cual ya están los primeros proyectos avanzando", explicó Sebastián Chale, secretario de Gobierno del municipio.

Chale remarcó que "hacía mucho que no se construían torres nuevas en la zona, incluso desde la avenida Carballo (conocida como de las Tres Vías) hacia el estadio de Rosario Central, y un poco más allá. En el caso de Alberdi es más nuevo, y el Ejecutivo también está impulsando algunas actualizaciones para Rondeau que todavía no han sido aprobadas por el Concejo. Eso genera mejores locales en planta baja, y obviamente más gente habitando en la zona", especificó.

Otro factor, para el funcionario, es que se trata de una zona bien conectada: "Es atractiva desde ese punto de vista, e históricamente ha tenido siempre bastante oferta gastronómica, que ahora está reviviendo. En general esto de los polos gastronómicos al sur y al norte es una tendencia que se va consolidando y está bien que así sea. Después hay zonas más cercanas al río que también tiene ese atractivo", manifestó.

Bassini cree que esto es más bien una apuesta a futuro. "Si bien las adecuaciones y las características que se pueden contemplar a la hora de desarrollar urbanísticamente son un beneficio, es un dato positivo para más adelante, pero yo hoy no me atrevería a decir que eso fue condición favorable para que el nivel de ocupación sea más alto. Se presentaron un montón de desarrollos, es atractivo y creo que va a tener un potencial que le va a dar una motorización y una dinámica interesante a la zona norte", lanzó.

Deudas pendientes

Por último, Rizzi señaló cuáles son las deudas pendientes de la zona desde la óptica de los comerciantes: "El tema principal, lo que más tiene enojados a los colegas y vecinos de la zona es el carril exclusivo Metrobus. La verdad es que fue un fracaso total, es el único de la ciudad que tiene cinco muertes. Quisiéramos ver cómo se instrumenta alguna vez para poder sacar las seis estaciones, porque no fue bueno y no es productivo para la zona, porque bajó el movimiento", se quejó.

"No le cambia nada. Los colectivos ganan entre un minuto y medio o dos, está medido. Con todo el riesgo que conlleva, lo que afeó la zona y lo que afectó comercialmente. Somos conscientes de que es difícil retirar las estaciones y tomar una medida de ese tipo, en este momento en el que no hay tanto presupuesto, pero sí podríamos ir implementando un plan a futuro para cuando sí esté el dinero y se pueda hacer", se adelantó.

En tanto, dijo que Alberdi "nunca tuvo una obra pensada y planificada para el paseo comercial, como pasó en Echesortu y otros centros. No tiene bicisenda, cuando hay en toda la ciudad. Solo llega hasta cruce Alberdi y después no hay más. Y otra cosa: ahora parece que va a haber una renovación de veredas, pero casualmente no la tenemos en nuestra avenida", cerró.

