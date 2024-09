"No a la baja": organizan un festival en contra de bajar la edad de imputabilidad

"Delito de adulto, pena de adulto". Con estas palabras la ministra de Seguridad Patricia Bullrich defendió el proyecto elaborado junto a su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para bajar la edad de imputabilidad en la Argentina. "El populismo, el garantismo, la mentira del Estado presente y la catástrofe educativa dejaron a un país sin la posibilidad de protegerse frente al delito", dijo la ministra en un spot que difundió entonces en sus redes sociales.

A través del documento "Ideas para contribuir al debate sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil", Unicef Argentina advirtió que la reforma del sistema de justicia penal juvenil "no requiere bajar la edad de punibilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva", ya que "existen experiencias internacionales que han demostrado que disminuir la edad de punibilidad no ha sido una medida efectiva en el combate a la inseguridad".

De acuerdo al Relevamiento Nacional de Dispositivos Penales Juveniles y su Población de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en el primer semestre de 2023 había 2.407 menores en centros especializados de aprehensión, de los cuales solo 1.022 tenían menos de 16 años.

Multisectorial por la edad de imputabilidad

"La idea es dar la discusión pública de por qué decimos 'no' a la baja que propone este gobierno y hacer foco en promover y garantizar los derechos de las infancias y adolescencias", dijo a La Capital Cecilia Saldaña, secretaria de Derechos Humanos de Amsafé provincial e integrante de la Multisectorial de Rosario.

Si bien el espacio funciona desde hace varios años, volvió a motorizarse a mediados de 2024, cuando el gobierno nacional anticipó que iba a presentar su proyecto en el Congreso.

Con reuniones periódicas cada 15 días y el trabajo en comisiones —organización, relaciones institucionales, comunicación y cultura— el espacio apunta a "desarmar ciertas ideas que circulan como soluciones en sociedades atravesadas por la violencia como pasa en Rosario", apuntó Saldaña.

La representante del gremio docente santafesino señaló que pese a que las estadísticas marcan que más del 95 por ciento de los delitos graves son cometidos por mayores de 18 años, la iniciativa de bajar la edad se reflota ante cada hecho policial cometido por un adolescente. "Por eso lo que también queremos —agregó Saldaña— es centrar la mirada en las responsabilidades de los gobiernos y el desaguace de los efectores del Estado que deben garantizar la defensa de los derechos de las infancias".

Chicos en peligro

Andrea Navoni, secretaria de Derechos Humanos de Amsafé Rosario, también integra la multisectorial y apuntó a La Capital que existe una gran preocupación "de que avancen con esta idea" en el Congreso. "También es necesario desmentir el argumento de la baja en la edad de punibilidad, porque según los números oficiales menos del 1% de los homicidios dolosos son cometidos por menores de edad", dijo.

De hecho, cuando se instaló el debate a nivel nacional, jueces de Menores de Rosario advirtieron la presencia de adolescentes no punibles en bandas criminales, pero aseguraron que es escasa su participación en delitos graves.

"Por eso lo que buscamos con las reuniones y con este festival es tratar de llegar a toda la ciudad y convocar a los distintos actores de la sociedad que quieran sumarse a garantizar los derechos de las infancias", aseguró Navoni, para quien la clave es cambiar el eje del discurso, salir de la respuesta solo punitiva y apuntar a lo estructural de la problemática: "Cómo siempre decimos, no es que los chicos son peligrosos sino que están en peligro, porque 6 de cada 10 no pueden comer de noche, no acceden a lugares de esparcimiento, viven en contextos vulnerables y muchos de ellos caen en redes narco para ser 'soldaditos' y se los criminaliza, cuando los reales protagonistas de esa trama violenta no están ni imputados".