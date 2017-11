Un colectivo que estaba estacionado dentro del galpón de la empresa Monticas, en la zona norte, quedó envuelto en llamas este martes. Con este, los siniestros de este tipo ocurridos en ese mismo lugar ya suman tres, y cinco si se cuentan los de años anteriores. Ahora la Fiscalía espera el resultado de las pericias de los Bomberos Zapadores para determinar si el hecho fue intencional o no. De los casos anteriores, sólo en uno de los episodios —el de mayor magnitud— los peritajes determinaron que se había tratado de un hecho intencional. En los demás, si bien se presume que lo fueron, los elementos reunidos durante las pesquisas no fueron suficientes para afirmarlo.

El incendio del martes se produjo cerca de las 16 en el galpón de Monticas, en avenida Sabín (ex Travesía) y Génova.

Sobre la mecánica del hecho no se sabe mucho aún. Sólo que el vehículo estaba estacionado junto a un tapial que divide el predio de un barrio y por eso una de las hipótesis que se maneja desde Fiscalía es que alguien pudo arrojar un objeto prendido fuego desde afuera.

Sin embargo, eso sólo podrá confirmarse cuando los Bomberos Zapadores entreguen al fiscal de Flagrancia, Fernando Sosa, los resultados de las pericias, que se prevé estén listos la semana que viene.

Si las pericias no pudieran determinar esto, por el momento no hay otros elementos que puedan servir para determinar cómo se originaron las llamas, porque las cámaras de seguridad del predio no están funcionando y tampoco hubo testigos.

Otros hechos

En casos anteriores ocurrió algo parecido. El único de los incendios en el que Fiscalía consiguió reunir elementos para afirmar de que el fuego había sido iniciado en forma intencional fue en el que ocurrió el 13 de julio último. Ese día, poco después de las 20, 39 colectivos ardieron cuando se desató un incendio en la parte de atrás de ese mismo galpón.

Antes de percatarse de la columna de humo negro que salía del lugar, los vecinos habían escuchado explosiones.

Los colectivos no pertenecían sólo a la firma Monticas, sino también a otras compañías, como Las Rosas, Empresa Argentina, Arito, Chevallier, Pullman, Empresa Norte y San José. La mayoría de los vehículos quedaron calcinados.

Unos días después del siniestro, las pericias que realizaron los bomberos Zapadores arrojaron como resultado que el fuego había sido iniciado en forma intencional, presuntamente originados cuando se prendieron fuego trapos y papeles con material "de fácil combustibilidad" dentro de los coches. Luego el fuego se propagó a las demás unidades.

El último incendio del que se tenía registro hasta este martes había ocurrido el 10 de octubre pasado cerca de las 14.30. Los Bomberos actuaron con celeridad y pudieron reducir las llamas. Se quemaron cinco colectivos que no estaban en uso pero las pericias no pudieron confirmar ni descartar que el hecho hubiera sido intencional.

En los siniestros del 13 de julio y del 10 de octubre la investigación es llevada adelante por la fiscal Juliana González. Las pesquisas se trabajan en conjunto con las de otros dos incendios que se registraron en el mismo predio en años anteriores.

González está a la espera de que las compañías en las que estaban asegurados los colectivos quemados en todos estos hechos entreguen un detalle del tipo de cobertura que tenía cada unidad. Es decir, si estaban asegurados o no contra incendios. El resultado de esa pericia es crucial para confirmar o descartar un posible móvil de los incendios.

en llamas. Uno de los incendios que se desató este año en el galpón de la empresa Monticas.